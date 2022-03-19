Lviv'de yaşayan Kadir Soylu Ukrayna'yı terk etmiyor: İyi günde kötü günde yanlarındayım

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından birçok ülkeden vatandaşlar, Ukrayna saflarında gönüllü olarak savaşa katıldı. Ruslara karşı ülkenin savunmasına destek olmak isteyen binlerce gönüllüden biri de Kadir Soylu oldu.

4 yıldır Lviv şehrinde yaşayan Soylu, , “Burada çok güzel anılar biriktirdim, çok güzel insanlarla tanıştım. Yaşadığım bunca güzel günün hatırına burayı bu halde terk edip gidemezdim. O yüzden bu savaş için elimden ne geliyorsa gönüllü olmaya karar verdim. Lviv’de çatışma olmadığı için şu anlık insani yardım faaliyetlerinde bulunuyorum. Burada çok güzel günler geçirdik. İyi günde burada olduğumuz gibi kötü günde de Ukrayna’nın yanındayız. Mazlumun yanında olacağız, onlar için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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