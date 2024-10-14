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M çiçeği virüsü yayılıyor: Güney Afrika'da iki ülkede daha tespit edildi

M çiçeği virüsü yayılıyor: Güney Afrika'da iki ülkede daha tespit edildi

23:3214/10/2024, Pazartesi
AA
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M çiçeği virüsü, Güney Afrika kıtası genelinde yayılım gösteriyor.
M çiçeği virüsü, Güney Afrika kıtası genelinde yayılım gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilen M çiçeği vakaları Güney Afrika'da yayılıyor. Zimbabve ve Zambiya Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda ülkelerdeki ilk vakaların görüldüğü bildirildi. Açıklamada hem yerel hem de sınır ötesi potansiyel yayılma riskinin yükseksek olduğu kaydedildi.

Güney Afrika
ülkeleri
Zimbabve
ve Zambiya'da, ilk M çiçeği vakalarının tespit edildiği duyuruldu.
Zimbabve Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk M çiçeği vakasının, geçen ay
Güney Afrika Cumhuriyeti
'ne seyahat eden 11 yaşında bir erkek çocukta tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Tanzanya'ya seyahat geçmişi bulunan 24 yaşında bir erkekte de virüsün tespit edilmesiyle, ülkedeki M çiçeği vaka sayısının 2'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, "
Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığı, kamuoyuna durumun kontrol altında olduğunu bildirmekte ve Zimbabve halkını paniğe kapılmamaya çağırmaktadır.
" ifadelerine yer verildi.

Zambiya'da ilk vaka Tanzanyalı

Zambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ilk M çiçeği vakasının geçen ay ülkeye gelen 32 yaşındaki bir Tanzanya vatandaşında tespit edildiği duyuruldu.

Hastanın yakın tarihte Zambiya dışında birçok Güney Afrika ülkesine seyahat geçmişi bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, "
Hastanın kapsamlı seyahat geçmişi ve Zambiya'nın birçok noktasındaki etkileşimleri göz önünde bulundurulduğunda hem yerel hem de sınır ötesi potansiyel yayılma riski yüksektir.
" uyarısında bulunuldu.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavisi olmayan hastalıkta antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.



#Virüs
#M çiçeği virüsü
#Zambiya
#Zimbabve
#Güney Afrika

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