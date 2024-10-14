M çiçeği virüsü yayılıyor: Güney Afrika'da iki ülkede daha tespit edildi

Dünyanın bir çok ülkesinde görülen, ateş ve titreme gibi grip benzeri semptomlarla iyileşmesi haftalar sürebilen bir kızarıklığa neden olan 'Maymun Çiçeği' virüsü bir ülkeye daha sıçradı. Sağlık yetkilileri, Filipinler'de daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirdi. M çiçeği virüsü en son Aralık 2023'te görüldüğünü aktaran yetkililer, tespit edilen kişilerin izolasyona alınarak hastalığı atlattığını ifade etti. Peki Maymun Çiçeği nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği belirtileri neler? Maymun Çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü, Türkiye'de var mı?