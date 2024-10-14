M çiçeği virüsü yayılıyor: Güney Afrika'da iki ülkede daha tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilen M çiçeği vakaları Güney Afrika'da yayılıyor. Zimbabve ve Zambiya Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda ülkelerdeki ilk vakaların görüldüğü bildirildi. Açıklamada hem yerel hem de sınır ötesi potansiyel yayılma riskinin yükseksek olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Tanzanya'ya seyahat geçmişi bulunan 24 yaşında bir erkekte de virüsün tespit edilmesiyle, ülkedeki M çiçeği vaka sayısının 2'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Zambiya'da ilk vaka Tanzanyalı
Zambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ilk M çiçeği vakasının geçen ay ülkeye gelen 32 yaşındaki bir Tanzanya vatandaşında tespit edildiği duyuruldu.
M çiçeği virüsü
M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel bir tedavisi olmayan hastalıkta antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.
M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.