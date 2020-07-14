M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırdılar

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Konut satışları tarihin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdiğini belirterek "Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı." ifadelerini kullandı.