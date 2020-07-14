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Dünya M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırdılar
ORTADOĞU

M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırdılar

Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor. Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Suriye’de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

M4 karayolunda gerçekleştirilen Türk-Rus araçlarının devriyesi sırasında bombalı saldırı: 3 Rus askeri yaralandı
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M4 karayolunda gerçekleştirilen Türk-Rus araçlarının devriyesi sırasında bombalı saldırı: 3 Rus askeri yaralandı
Suriye'de bulunan M4 karayolunda Türk-Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri araçların geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.
  • Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.

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