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Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto, "Türkiye'yle ilişkilerimize çok büyük önem atfediyoruz. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto.
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde Macaristan'la gösterdiği dayanışmaya işaret ederek, "Geçen yıl, Türk dostlarımızdan en zor dönemde büyük yardım aldık." dedi.

  • Türkiye'den maske üretiminde gerekli tekstil hammaddesinin yanı sıra sağlıkçılar için koruyucu elbise satın alabildiklerini aktaran Szijjarto, bunun sürmesine ilişkin temennisini dile getirdi.

Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın salgına karşı mücadelede etkin önlemler aldığını vurgulayarak, "Bu zorlu zamanda çok iyi bir dayanışma sınavı verdik ve her iki ülke olarak, bizden daha zor durumda olanlara yardım eli uzattık" diye konuştu.

İki ülkenin stratejik iş birliği düzeyindeki ilişkisine dikkati çeken Szijjarto, "Karşılıklı saygı, medeni diyalog ve müttefiklik iş birliği çerçevesinde çalışıyoruz. Biz Türkiye ile ilişkilerimize çok büyük önem atfediyoruz. Göçle ilgili olarak Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor. Orta Avrupa'nın enerjisinin güvenliğine büyük katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

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