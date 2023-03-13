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Dünya

Macaristan'da feci kaza: 42 araç birbirine girdi

Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 42 araç birbirine girdi. Kazada, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Kazaya karışan 19 araçta yangın çıkarken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

10:34 . 13/03/2023 Pazartesi
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Macaristan'da zincirleme kaza: 42 araç birbirine girdi.

Macaristan'da zincirleme kaza: 42 araç birbirine girdi.

Macaristan'da 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Başkent Budapeşte'nin 25 kilometre batısındaki M1 otoyolunda dün yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan kazada, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Kazaya karışan 19 araçta yangın çıkarken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.


Helikopterlerle hastaneye sevk edildiler

Macaristan Ulusal Afetten Korunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtilerek, yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiği ifade edildi.



Kaza nedeni henüz bilinmiyor

Kazanın nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmazken, otoyol bölgesine yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesinin ani bir şekilde düşürmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ifade edildi. Kazaya karışan araçlardan biri tarafından araç içi kamera ile kaydedilen görüntülerde, yolda görüş mesafesinin düşük olduğu görüldü.



#Macaristan
#Budapeşte
#Zincirleme Kaza
1 saat önce
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Macaristan'da feci kaza: 42 araç birbirine girdi
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