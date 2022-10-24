MACFit'in sahibinin uçağı denize çakıldı

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden McFit’in kurucusu Alman iş insanı Rainer Schaller ve ailesini taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldı. Kayıp milyoner ve beraberindeki 5 kişi aranırken, denizde bir yetişkin ve bir çocuğun cesetleri bulundu. İş insanı ve beraberindekilerin hayatlarını kaybettikleri düşünülüyor. Yetkililer, McFit’in 53 yaşındaki kurucusu, eşi Christiane Schikorsky, çocukları Aaron ve Finja, özel jetleri ile Kosta Rika’nın Limón şehrine giderken kayboldu. Yetkililer, yaptıkları arama sırasında trajik bir bulguya ulaştı. Schaller ve uçakta bulunan diğer beş kişi aranırken, denizde bir yetişkin ve bir çocuğun cesetleri bulundu. Kazanın iniş noktasına 40 km uzaklıkta gerçekleştiği belirtildi.