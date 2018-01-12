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Dünya haberleri: Macron Almanya'daki koalisyon adımlarından memnun​

Macron Almanya'daki koalisyon adımlarından memnun

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya'daki koalisyon görüşmelerinden memnun olduğunu ifade ederek, Fransa'nın Angela Merkel'in liderliğinde güçlü bir hükümet kurulmasından yana olduğunu söyledi.

Haber MerkeziAA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da koalisyon görüşmelerinin ilerleyişinden memnun olduğunu belirterek, Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) Almanya'da Angela Merkel'in liderliğinde güçlü ve dayanıklı bir hükümetin kurulmasından yana olduğunu bildirdi.

Macron, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştükten sonra Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurz’a göreve geldikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirdiği için teşekkür eden Macron, “Daha demokratik, daha birleşik ve daha egemen bir Avrupa’yı gerçekleştirmek için daha önce çerçevesini açıkladığım çalışmaları ele aldık.” dedi.

Avusturya’nın bu yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını Bulgaristan’dan devralacağını hatırlatan Macron, AB’de gerçekleştirmek istedikleri reformların bu ülkenin dönem başkanlığı sırasında ilerleme kaydedeceğini ve destek göreceğini söyledi.

  • Macron toplantıda, Almanya’da hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili "güzel bir haberin" geldiğini belirterek, “Kendi adıma, Avrupa ve özellikle de Fransa açısından beklenen ve faydalı bir koalisyon kurulmasına yönelik olumlu gelişmeleri haber aldığımdan dolayı mutlu ve memnunum.” ifadelerini kullandı.

Alınan koalisyon kararının kesinleşmiş bir karar olmadığını hatırlatan Macron, bir gazetecinin dile getirdiği, “Anlaşmanın daha az sığınmacı, daha çok Avrupa” şeklinde özetlenebileceği yönündeki değerlendirmesine katılmadığını belirterek, “Bu anlaşma, aralık sonunda varılan anlaşmanın şartlarına göre AB projesi için daha olumludur.” diye konuştu.

Macron, “Umarım bu müzakereler, Şansölye Merkel’in başkanlığında güçlü ve dayanıklı bir hükümetin kurulmasıyla sonuçlanır.” değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Kurz ise AB’de Fransa ile olumlu değişiklikleri hedeflediklerine dikkati çekerek, Fransa'da Macron gibi "harekete geçen bir lider" olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Hemen hemen her konuda iki ülkenin aynı görüşleri paylaştığını dile getiren Kurz, ülkesinin AB yanlısı bir tavra sahip olduğunu ve bu yönde yürüyeceğini vurguladı.

Aşırı sağ Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koalisyon

Macron, Avusturya’da aşırı sağın hükümet ortağı oluşu hakkındaki bir soruya da aşırı sağın yükselişine en iyi yanıtın AB’nin ilerlemesine yönelik hedefleri öne çıkarmak olduğuna dikkati çekerek, “AB üyesi bir ülkenin yöneticisi, komşu bir ülkedeki seçimler hakkında yorumda bulunamaz. Bu iyi komşuluk ve egemenlikle ilgili bir kuraldır. Ben kendi ülkemde onlarla, aşırı sağla mücadele ediyorum.” dedi.

Aynı soruya Kurz ise hükümet ortağı partinin sıradan bir parti olduğunu belirterek, “Bizi hükümetimizin programına ve uygulamalarımıza bakarak yargılayın.” yanıtını verdi.

Macron toplantıda İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecine de değinerek, şubat ayından itibaren başlayacak görüşmelerin gelecek yıl mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden önce tamamen sonuçlanacağını düşündüğünü ekledi.

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