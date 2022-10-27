Dünya Macron itiraf etti Büyük krizlerden geçiyoruz
AVRUPA

Macron itiraf etti: Büyük krizlerden geçiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuk olduğu France 2 kanalında “krizlerden geçiyoruz” diyerek, Avrupa’da geri dönen savaşın enerji ve fiyatlar üzerinde sonuçları olduğunu kaydetti. Bunun Fransızların hayatlarını ve Fransız şirketlerini etkilediğini ifade eden Macron, “Bugün bağımlılıklarımızın sonuçları olan bir enflasyondan geçiyoruz” dedi. Macron, enflasyonun Fransa’da yaklaşık yüzde 6,5, Avro Bölgesi’nde ise yaklaşık yüzde 10 olduğunu söyledi. Haneler için elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın 2023’ünün ilk aylarında en fazla yüzde 15 olacağını hatırlatan Macron, bu tavan fiyat uygulamasının küçük şirketleri de kapsayacağını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Macron itiraf etti: Büyük krizlerden geçiyoruz
Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuk olduğu France 2 kanalında “krizlerden geçiyoruz” diyerek, Avrupa’da geri dönen savaşın enerji ve fiyatlar üzerinde sonuçları olduğunu kaydetti.

Bunun Fransızların hayatlarını ve Fransız şirketlerini etkilediğini ifade eden Macron, “Bugün bağımlılıklarımızın sonuçları olan bir enflasyondan geçiyoruz” dedi. Macron, enflasyonun Fransa’da yaklaşık yüzde 6,5, Avro Bölgesi’nde ise yaklaşık yüzde 10 olduğunu söyledi. Haneler için elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın 2023’ünün ilk aylarında en fazla yüzde 15 olacağını hatırlatan Macron, bu tavan fiyat uygulamasının küçük şirketleri de kapsayacağını ifade etti.

Şirketlere yönelik gaz ve elektrik fiyatlarındaki yükselişi amorti etmek için bir mekanizma devreye sokacaklarını belirten Macron, enerji fiyatlarına karşı belirli sürücüler ve büyük şirketler için atacakları yeni adımları anlattı.

Macron, yükselen fiyatların öğrencileri çok fazla etkilediğine değinerek, öğrenci bursları ve yurtlarından sorumlu kurum olan CROUS’un restoran ve kafeteryalarında burslu öğrenciler için geçerli 1 avroluk menü adımının genişletileceğine değindi.

EMEKLİLİK REFORMU

Macron, 2023 yazından itibaren her yıl emekliliğe ayrılma yaşının 4 ay ertelenmesi, 2031 yılında ise emeklilik yaşının 65 olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Emmanuel Macron, emeklilik reformunun gerekliliğini savunarak, hükümetin bu reforma ilişkin yasa tasarısını 2023 yılının başında tanıtacağına işaret etti.

Gazetecinin Macron’a, hafta başında Fransa’da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği’nin (Nupes) bütçe yasasına ilişkin hükümete karşı verdiği gensoru önergesinin kabul edilmesi için sadece 50 oy eksik olduğunu anımsatması üzerine, Macron, “Nupes’in aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ile el ele olmaya hazır olduğunu kanıtladığı” yorumunu yaptı.

Macron, gensoru önergesine oy vermeyen Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekilleriyle farklı reformlar için ittifak yapılmasını istedi.

Macron'un ismi büyük bir skandala karıştı
DÜNYA
Macron'un ismi büyük bir skandala karıştı

Macron Fransa halkının enerji tasarrufu yapmasını istedi
DÜNYA
Macron Fransa halkının enerji tasarrufu yapmasını istedi
Avcılarda korkutan çatlaklar

Avcılar'da korkutan çatlaklar

Vatandaşları endişelendiren görüntü.
Yıl sonu enflasyontahmini belli oldu

Yıl sonu enflasyon
tahmini belli oldu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik mesajlar.
HDPli Dirayet Dilan Taşdemir TBMMden PKK kanalına bağlanarak TSKyı hedef aldı

​Detaylar ve başvuru şartları belli oldu.

​Akdeniz göçmenlere ölüm yolu oldu.

Erdoğan müjdesini vermişti: Gece yarısı harekete geçildi.

​Türkiye Yüzyılı böyle olacak.

​Elon Musk'tan çok konuşulacak hareket.

​Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

​'Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun kurucuları arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.