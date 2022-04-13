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Dünya Macron Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupaya geri gelecek
AVRUPA

Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek

Fransa'da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak Emmanuel Macron aşırı sağçı rakibi Marine Le Pen Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya "milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini" öne sürdü.

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Haber Merkezi AA
Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupaya geri gelecek
Emmanuel Macron

Macron, ülkenin Strazburg kentinde düzenlediği mitingde, mücadelesinin sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa için olduğunu vurguladı.

Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi.

Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

"İMPARATORLUK RÜYALARI YENİDEN KURULULUYOR"

Macaristan'da olduğu gibi Le Pen'in git gide hukuka zarar verdiğini ifade eden Macron, imparatorluk rüyalarının da yeniden kurulduğunu dile getirerek, "Bu bugün Rusya'nın ve başkalarının rüyası. Bazıları Fransa için çözümün Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğuna inandırmak istiyor çünkü diğer Avrupalılarla mücadele etmek istiyor." dedi.

Macron, sadece Avrupa ile barış için çalışılabileceğini ve Avrupa'nın kendilerini krizlerden ve savaştan koruduğunu belirtti.

Le Pen'in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösteren Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.

Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

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