Dünya Macron tiyatrodayken protestocular binayı sardı Salonu terk etti
AVRUPA

Fransa haberleri: Macron tiyatrodayken protestocular binayı sardı: Salonu terk etti

Macron tiyatrodayken protestocular binayı sardı: Salonu terk etti

Fransa’da emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un içinde olduğunu öğrendikleri tiyatro binasının etrafını sardı. Olay yerine gelen polisin protestoculara müdahalesi sonrası Macron salonu terk etti.

Haber Merkezi DHA
Sayıları 200’den fazla olan protestocular sloganlar atarak salona girmeye çalıştı.
Sayıları 200’den fazla olan protestocular sloganlar atarak salona girmeye çalıştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Fransız Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un, başkent Paris’in 10’uncu bölgesinde Bouffes du Nord Tiyatrosu’nda olduğunu öğrenen protestocular binanın önüne geldi.

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Bouffes du Nord Tiyatrosu’nda olduğunu öğrenen protestocular binanın önüne geldi.

Macron salonu terk etti

Sayıları 200’den fazla olan protestocular sloganlar atarak salona girmeye çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası eylemcilerin salona girişi engellendi. Çıkan arbede sonrası Macron tiyatro salonunu terk etti. Macron’un içinde bulunduğu konvoyun bina önünden ayrılması sırasında da göstericiler slogan atarak araçlara yaklaşmak istedi ancak polisler eylemcileri uzaklaştırdı.

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Macron salonu terk etti.

Öte yandan, Taha Bouhafs isimli bir gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tiyatro salonunun içerisinden görüntü paylaşarak, Macron’un kendisinden 3 sıra önde oturduğunu ve protestocuların salondaki herkesi dışarı çağırdıklarını belirtti.

David Dufresne ise Bouhafs’ın gözaltına alındığını duyurduğu tweetinde, Bouhafs’tan 12 dakika önce başka bir hesap tarafından Macron’un içerde olduğu bilgisinin paylaşıldığına ve protesto çağrısı yapıldığına dikkat çekti.

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