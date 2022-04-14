Macron'dan Biden ve Johnson'a gönderme: Soykırım denince Ukrayna'ya yardım edilmiyor

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bu sabah telefonda görüştüğünü ve bu akşam bir kez daha görüşeceğini kaydetti.

BIDEN VE JOHNSON'A GÖNDERME: BU HUKUKÇULARIN İŞİ

"Soykırım" tanımını kullanarak Ukrayna'ya yardım yapılmış olmadığını ifade eden Marcon, bu tanımın siyasetçiler değil, hukukçular tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

"YAŞANANLAR SOYKIRIMSA MÜDAHALE EDİN"

Emmanuel Macron, "(Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı) Soykırım ise bunu bu şekilde tanımlayan ülkelerin uluslararası anlaşmalar gereği müdahale etmesi ve savaşta taraf olması gerekiyor. Bunu istiyorlar mı? İnanmıyorum." dedi.

Sözlü olarak gerilimin artmasının Ukrayna'ya fayda sağlamayacağını aktaran Macron, daha önce yaptığı açıklamada soykırım tanımını kullanmayı reddetmişti.

SOYKIRIM AÇIKLAMALARI

Ukrayna'da yaşananlar için soykırım ifadesini ilk olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson dile getirmiş, ABD Başkanı Joe Biden da bu hafta yaşananları soykırım olarak nitelendirmişti.

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DÜNYA İngiltere Ukrayna'da yaşananlara ilk kez 'soykırım' dedi