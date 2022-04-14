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Dünya Macrondan Biden ve Johnsona gönderme Soykırım denince Ukraynaya yardım edilmiyor
AVRUPA

Macron'dan Biden ve Johnson'a gönderme: Soykırım denince Ukrayna'ya yardım edilmiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın işgal saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirmenin Ukrayna'ya bir yararı olmadığını ifade etti. Macron, soykırım ifadesinin siyasetçiler tarafından değil hukukçular tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Ukrayna'da yaşananlar için soykırım ifadesini ilk olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson dile getirmiş, ABD Başkanı Joe Biden da bu hafta yaşananları soykırım olarak nitelendirmişti.

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Haber Merkezi AA
Macrondan Biden ve Johnsona gönderme: Soykırım denince Ukraynaya yardım edilmiyor
Macron'dan Biden ve Johnson'a 'soykırım' göndermesi

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bu sabah telefonda görüştüğünü ve bu akşam bir kez daha görüşeceğini kaydetti.

BIDEN VE JOHNSON'A GÖNDERME: BU HUKUKÇULARIN İŞİ

"Soykırım" tanımını kullanarak Ukrayna'ya yardım yapılmış olmadığını ifade eden Marcon, bu tanımın siyasetçiler değil, hukukçular tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

"YAŞANANLAR SOYKIRIMSA MÜDAHALE EDİN"

Emmanuel Macron, "(Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı) Soykırım ise bunu bu şekilde tanımlayan ülkelerin uluslararası anlaşmalar gereği müdahale etmesi ve savaşta taraf olması gerekiyor. Bunu istiyorlar mı? İnanmıyorum." dedi.

Sözlü olarak gerilimin artmasının Ukrayna'ya fayda sağlamayacağını aktaran Macron, daha önce yaptığı açıklamada soykırım tanımını kullanmayı reddetmişti.

SOYKIRIM AÇIKLAMALARI

Ukrayna'da yaşananlar için soykırım ifadesini ilk olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson dile getirmiş, ABD Başkanı Joe Biden da bu hafta yaşananları soykırım olarak nitelendirmişti.

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