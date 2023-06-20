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Dünya

Macron'dan Fransa'yı karıştıran hareket: Büyük tepki çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir şişe birayı 17 saniyede içtiği görüntüler sosyal medyada yayınlanan Macron büyük tepki topladı.

09:11 . 20/06/2023 Salı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron
'un bir ragbi kulübünün soyunma odasında bir şişe birayı 17 saniyede içtiği görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Sorumsuz davranmakla suçlanan Macron'un hareketi "zehirli erkeklik" eleştirileri aldı.

Fransa'da emeklilik reformu yüzünden aylardır protesto edilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez ragbi ligi şampiyonu Toulouse'un oyuncularıyla soyunma odasında bir şişe birayı kafaya dikerken görüntülenmesi nedeniyle tepki çekti.

The Guardian kaynaklı haberde Macron, Paris'e yakın Stade de France'da Toulouse ile La Rochelle arasında oynanan Fransa Top 14 ragbi şampiyonası finalini izledikten sonra soyunma odasına inerek şampiyon Toulouse'un kutlamalarına katıldı.

Oyuncuların kendi içtikleri biradan bir şişe verdikleri Macron, tezahüratlar arasında şişeyi kafaya dikip tek seferde içti.

Birayı tek seferde bitirmesi istenen Macron, koç ve oyuncuların tezahüratları üzerine şişeyi bitiriyor, ardından boş şişeyi gururla tezgahın üzerine çarpıyor.

"Siyasi liderlikteki zehirli erkeklik"

Yeşiller Partisi'nden milletvekili Sandrine Rousseau, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine "Tek bir görüntüde siyasi liderlikteki zehirli erkeklik" tweet'ini attı.

Macron'un iktidardaki Rönesans partisi milletvekili Jean-Rene Cazeneuve, "23 oyuncunun sevincini paylaşan, onların geleneklerine sahip çıkan bir cumhurbaşkanı. Hepsi bu" yanıtını verdi.

Sosyalist Parti'nin parlamentodaki sözcüsü Arthur Delaporte, "Bir cumhurbaşkanı bunu yapmamalı" diyerek ekledi: "Aşırı alkol tüketimine, aşırı içmeye karşı 50 yıllık halk sağlığı politikası... Açıkçası bu mesaj işleri bozdu."

Günlük Liberation gazetesi, 2018'de Macron'un yerel gazetelere verdiği bir röportajda, şaraptan ziyade gençler için tehlikeli olanın aşırı bira içmek olduğunu söylediğini hatırlattı.

Macron o dönemde "Gençler güçlü alkol veya bira ile yüksek hızda sarhoş olduklarında bir halk sağlığı sorunudur" demişti.

"Rol model olma sorumluluğu var"

Fransa Bağımlılıklar Derneği'nden Bernard Basset, "Cumhurbaşkanının sağlıklı bir davranış örneği oluşturma konusunda rol model olma sorumluluğu var" ikazında bulundu. Basset, "Bu durumda sporu, partileri ve alkol tüketimini herkesin biraz fazla içtiği erkeksi akran baskısı bağlamıyla ilişkilendiriyor" yorumunu yaptı.


#Emmanuel Macron
#fransa
#alkol
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