Dünya Macrondan Fransız ürünleri tüketme çağrısı Zor bir zamandan geçiyoruz
AVRUPA

Macron'dan Fransız ürünleri tüketme çağrısı: Zor bir zamandan geçiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya Savaşı ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasına vurgu yaparak Fransız ürünlerini tüketme ve satın alma çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Macrondan Fransız ürünleri tüketme çağrısı: Zor bir zamandan geçiyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

BFMTV'nin haberine göre, Macron, Outarville kentindeki açık hava tarım festivalinde konuştu.

Macron, Ukrayna-Rusya Savaşı ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasının en büyük mücadele olduğuna değinerek vatandaşları Fransız menşeli ürünleri tüketmeye ve satın almaya çağırdı.

"Herkesin seferberliğini gerektiren, zor, ciddi ve kendine özgü bir zamandan geçiyoruz" diyen Macron, tarım ve gıda egemenliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.

  • Macron, Rusya ve Belarus'tan gelen gübre gibi tarımsal ürünlere bağımlılıktan kurtulmanın yanı sıra Moskova için "savaşta silah olan" artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmanın da gerekliliğini vurguladı.

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