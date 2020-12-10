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Dünya Macrondan haddini aşan açıklama Türkiyeye karşı AB ülkelerinin egemenliğini korumak zorundayız
AVRUPA

Macron'dan haddini aşan açıklama: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini korumak zorundayız

AB liderlerinin bugün ve yarın düzenleyeceği zirve için Brüksel'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvenin gündem konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Macron, Ankara'ya karşı AB'nin egemenliğinin korunması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye'ye karşı olası bir yaptırım gündemi nedeniyle Brüksel'de bir araya geldi. Konuya ilişkin ilk açıklamalar, zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapıldı. AB liderlerinin bugün ve yarın düzenleyeceği zirve için Brüksel'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvenin gündem konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AB'nin egemenliğini korumak zorundayız"

Macron, Doğu Akdeniz'de AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la gerilim yaşayan Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunda "Türkiye ile ilişkilerde önemli bir tartışma yapacağız. Paris, net bir pozisyona bağlı kalmak istiyor. Ekim ayında alınan kararlara uymalıyız. AB devletlerinin egemenliğini ve Doğu Akdeniz'de istikrarı savunmalıyız." dedi.

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Macron'un Türkiye rahatsızlığı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerinden rahatsız olan Macron, AB ülkelerine benzer bir çağrıyı 20 Ağustos'ta yapmış, "Doğu Akdeniz'de Avrupa'nın egemenliğini korumak istiyoruz. Almanya ve Fransa; Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışmayı paylaşıyor, ancak aynı zamanda bölgenin istikrarını da sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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NATO: Türkiye batının parçası

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise yaptırımlara temkinli yaklaştı. AB liderlerine Türkiye'ye olumlu yaklaşım sergilemeleri tavsiyesinde bulunan Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmeliyiz." dedi.

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