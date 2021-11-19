Macron'dan İngiltere'ye: Sinirlerimizle oynuyorlar

Macron, ülkenin kuzeyindeki Aulnoye-Aymeries kentinde bir sağlık kuruluşuna gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNGİLİZLER SİNİRİMİZLE OYNUYOR"

İngiltere’nin imzalanan Brexit anlaşmasını uygulaması konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden Macron, Fransız balıkçılarının tamamına lisans verilmediğini ve bunun nedenini anlamadıklarını belirterek "(İngiltere) Sinirlerimizle oynuyor." dedi.

"VERİLEN SÖZLERİ YERİNE GETİRİN"

Macron, son haftalardır seslerini yükselttiklerini, bu konunun sadece Fransa’yı değil aynı zamanda Belçika, Hollanda, Almanya ve Norveç’i de ilgilendirdiğini belirtti.

Mücadeleyi sürdüreceklerini ve balıkçılarını yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Macron, bu konuda Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan harekete geçmesini istediklerini aktardı.

Macron, "Verilen söz yerine getirilmeli. İngiltere anlaşmalar imzaladı ve onlara saygı duyması gerekiyor. Bugün İngiltere bunlara saygı duymuyor. Bunu (İngiltere Başbakanı) Boris Johnson’a açık şekilde söyledim." dedi.

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"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Fransa’nın bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini aktaran Macron, AB Komisyonundan görevini yerine getirmesini, Fransa’nın ve Avrupa’nın çıkarlarını savunmasını beklediğini belirtti.

Macron, AB’nin bu sorunu İngiltere ile ikili ilişkilerle çözülmesini önermesini reddettiğini söyledi.

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