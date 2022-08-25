Dünya Macrondan kriz uyarısı Kaos ve kargaşa dönemi başladı
AVRUPA

Macron'dan kriz uyarısı: Kaos ve kargaşa dönemi başladı

Fransız cumhurbaşkanı Macron, gelecek dönem için karamsar bir tabloya işaret ederek pervasızlığın, savurganlığın ve bolluk devrinin sona erdiğine, artık kaos ve kargaşa döneminin başladığına ve hükümetin buna karşı önlem alması gerektiğine dikkati çekti.

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Macrondan kriz uyarısı: Kaos ve kargaşa dönemi başladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacroN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda başlayan Bakanlar Kurulu öncesinde, iklim değişikliği ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nın sonuçlarına ilişkin kabus senaryosu çizdi. Küresel ısınmanın sonuçlarının apaçık hissedildiğine işaret eden Macron, bu yaz rekor düzeyde kuraklık seviyelerine çıkıldığını belirtti. Fransız cumhurbaşkanı Macron, gelecek dönem için karamsar bir tabloya işaret ederek pervasızlığın, savurganlığın ve bolluk devrinin sona erdiğine, artık kaos ve kargaşa döneminin başladığına ve hükümetin buna karşı önlem alması gerektiğine dikkati çekti. Macron, Fransa ve Avrupa için yeni bir dönemin başladığının altını çizerek halkta bu durumun endişeye yol açacağı gerekçesiyle hükümeti açık olmaya, teyakkuz halinde olmaya ve taahhütlerini yerine getirmeye davet etti. Özgürlüğün bir bedelinin olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Macron, gelecekte büyük fedakarlık ve çabanın sarf edilmesi gerekeceğine işaret etti.

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