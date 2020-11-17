Macron’dan küresel sansür

Ekim ayında İslam’ı hedef alan sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yazılı medya organlarında kendisine yönelen eleştirileri bastırma ve sansürleme stratejisi güdüyor. İfade özgürlüğü kılıfında İslam’ı ve peygamberimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V.) hedef alan her türlü çirkinliğe onay veren Macron’un, sıra kendisine gelince bu sözde hassasiyetinden eser kalmadığı son olarak Amerikan New York Times gazetesinde yayınlanan Ben Smith imzalı “Cumhurbaşkanı Amerikan medyasına karşı” başlıklı haberde verilen örneklerle gösterildi. Sansürcü Fransız Cumhurbaşkanı, sadece eleştirel haber ve makaleleri değil sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajları dahi baskıyla kaldırttığı ortaya çıktı.

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EŞİNE RASTLANMAYAN OLAY

Macron’un uluslararası basında kendisine yönelik eleştirileri susturmaya dönük örneklerden sonuncusu 3 Kasım tarihinde İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde, Macron’un politikalarının terörizmden nefret eden Müslüman çoğunluğu yabancılaştırdığını savunan “Macron’un İslami ayrılıkçılıkla mücadelesi Fransa’yı daha da bölüyor” başlıklı yazıya tepkisi oldu. Tepkinin hemen ardından Macron’un ofisinden telefonla yapılan arama sonucu makale gazetenin internet sitesinden kaldırıldı. Yetkililer gazetede daha önce bu türden bir uygulamanın eşine rastlanmadığını aktardı. Öfkesini dizginleyemeyen Macron kaldırılan makaleyi hedef alan kendi imzasını taşıyan bir yazının da ertesi gün gazetede yayınlattı.

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ÖZÜR DİLETTİRDİ

Ekim ayının sonunda Politico Europe dergisinde Fransa’da laiklik uygulamalarını eleştiren bir makale de Macron tarafından hedef alındı. “Fransa’nın tehlikeli sekülerlik dini” başlıklı yazı, Fransız Cumhurbaşkanı’nın eleştiriyi hazmedememesi neticesinde dergi tarafından internetten silindi. Dahası derginin genel yayın yönetmeni yayınlanan makaleden dolayı adeta Macron yönetiminden özür dilemek zorunda bırakıldı.

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TWEETİ SİLDİRDİ

Sözde ifade özgürlüğünün bayraktarlığını yapan Macron’un, medya tarafından paylaşılan tweetlere dahi tahammülü olmadığı ortaya çıktı. Amerikan Associated Press haber ajansı tarafından paylaşılan “Neden Fransa İslam dünyasında öfkeye sebep oldu” başlıklı bir tweet, Fransa’nın tepkisi sonucu silindi. Macron yönetimi New York Times ve Washington Post gibi gazetelerde yayınlanan tweetleri de hedef aldı.