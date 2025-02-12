Macron'dan Trump'a Gazze resti: Orası boş arazi değil 2 milyon insanın yaşadığı topraklar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi "devralma" planına karşı çıkarak, "Gazze, boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı bir bölgedir." şeklinde açıklama yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, CNN televizyonuna Trump'ın Gazze'yi devralma planına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Netanyahu ile aynı fikirde değilim"
Emmanuel Macron, şöyle devam etti:
Macron, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin muhafaza edilmesi ve insani operasyonların yeniden yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Trump ne demişti?
Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.