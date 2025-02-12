Macron'dan Trump'a Gazze resti: Orası boş arazi değil 2 milyon insanın yaşadığı topraklar

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de başlatılan operasyonlarla ilgili aynı fikirde olmadığımı her zaman dile getirdim çünkü bazen sivilleri de hedef alan bu kadar büyük çaplı operasyonların doğru yanıt olduğunu bir an bile düşünmüyorum."