Dünya Macronun açıklamaları sarı yeleklileri memnun etmedi
AVRUPA

Macron'un açıklamaları sarı yeleklileri memnun etmedi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açıklamalar protestocuları tatmin etmemişe benziyor. Göstericilerden Christophe Torrent yaptığı açıklamada, "Bu açıklamalar çok yetersiz. Asgari ücrete 100 avro zam tatmin edici değil" ifadelerini kullandı.

AA
Geçtiğimiz hafta Fransa'da meydana gelen gösterilerde pek çok şehir harap olmuştu.
Geçtiğimiz hafta Fransa'da meydana gelen gösterilerde pek çok şehir harap olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün yaptığı açıklamalar "sarı yelekliler"i memnun etmedi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, "sarı yelekliler", Macron'un dün akşam asgari ücrete 100 avro zam yapılacağı, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağı yönündeki açıklamalarını yetersiz buldu.

"Sarı yelekliler"in sözcülerinden Eric Drouet, yaptığı açıklamada, Macron'un gösterilerin başından bu yana kendilerini ciddiye almadığını belirterek, eylemcileri cumartesi yeni bir gösteri düzenlemeye davet etti.

  • "Zam tatmin edici değil"
  • Öte yandan Montauban kentinde yaşayan ve "sarı yelekliler"e destek veren Christophe Torrent basına yaptığı açıklamada, "Bu açıklamalar çok yetersiz. Asgari ücrete 100 avro zam tatmin edici değil." dedi.

Puy-en-Velay şehrinden "sarı yelekliler"e destek veren Michel Arnal ise daha güçlü kararlar istediklerini ve bu açıklamaları yetersiz bulduklarını söyledi. "Sarı yelekliler"in sözcülerinden Jacline Mouraud, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, bundan sonra hükümetle diyalog içerisinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Macron Sarı Yelekliler ile aynı masada
OYNAT 00:32
Macron Sarı Yelekliler ile aynı masada
Fransa'yı etkisi altına alan Sarı Yelekliler protestosu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmasına rağmen hafta sonu devam etmişti. Macron, bugün işçi sendikaları ile bir araya geldi.
YORUM YAP

Aveyron kentinde yaşayan "sarı yelekliler"den Jean Christophe da asgari ücrete 100 avro zammın yetersiz olduğunu ve sorunları çözmediğini kaydetti. Macron, "sarı yelekliler"in protestoları konusunda dün akşam yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu. Macron, 5 Aralık'ta Elysee Sarayı aracılığıyla akaryakıt zamlarını gelecek yıl için iptal ettiğini açıklamıştı ancak "sarı yelekliler" bunu yeterli bulmamıştı.

REKLAM

Fransa'da da aynı tezgah: Piyanocu bu kez Paris'te
OYNAT 00:44
Fransa'da da aynı tezgah: Piyanocu bu kez Paris'te
Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarındaki senaryoların benzerini Fransa'da da görüyoruz. Hafta sonu yapılan 'sarı yelekliler' protestoları sırasında, eylemcilerce trafiğe kapatılmış bir otobanda piyano konseri veren bir protestocu, diğer eylemciler tarafından ilgiyle dinlenildi.
YORUM YAP

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. "Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Macron: Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim
DÜNYA
Macron: Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim

/**/
Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detayları belli oldu.
Emlak Bank için tarih verdi

Emlak Bank için tarih verdi

​Bakan Albayrak, yeniden yapılandırmanın başladığını açıkladı.
Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Makamında silahlı saldırıya uğrayan Altuğ Verdi kurtarılamadı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

İngiltere hükümeti Brexit'i oylamak için toplanacak.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 18 Kasım'da yapılan sınavın sonuçlarını duyurdu.
Cezası onandı

Cezası onandı

3 kişinin ölümüne neden olan Serbes 13 yıl 4 ay hapis yatacak.
İbrahim Çağlar anıldı

İbrahim Çağlar anıldı

​Geçen yıl vefat eden Çağlar'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Sır gibi saklıyordu

Sır gibi saklıyordu

Putin'in senelerdir gizlediği belge ortaya çıktı.

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız vizesiz seyahati hak ediyor.

Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

İklim değişti, İstanbul kışları az yağışlı geçecek.
Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

9,5 TL yapılan tavan fiyatına kimse uymuyor.
Trump bildiğiniz gibi

Trump bildiğiniz gibi

​Maçı başlatmak için yaptığı hareket olay oldu.
Yunan istedigöndereceğiz

Yunan istedigöndereceğiz

​Van'da üretilen Dolusavar'a ilgi artıyor.
Yoğunbakımdan çıktı

Yoğunbakımdan çıktı

​Arkadaşları, ADA robotu ziyarete etli ekmekle geldi.
PKK'nınfare delikleri

PKK'nınfare delikleri

​Güvenlik güçleri teyakkuzda, terör örgütü için kış kolay olmayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.