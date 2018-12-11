Macron'un açıklamaları sarı yeleklileri memnun etmedi

Geçtiğimiz hafta Fransa'da meydana gelen gösterilerde pek çok şehir harap olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün yaptığı açıklamalar "sarı yelekliler"i memnun etmedi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, "sarı yelekliler", Macron'un dün akşam asgari ücrete 100 avro zam yapılacağı, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağı yönündeki açıklamalarını yetersiz buldu.

"Sarı yelekliler"in sözcülerinden Eric Drouet, yaptığı açıklamada, Macron'un gösterilerin başından bu yana kendilerini ciddiye almadığını belirterek, eylemcileri cumartesi yeni bir gösteri düzenlemeye davet etti.

"Zam tatmin edici değil"

Öte yandan Montauban kentinde yaşayan ve "sarı yelekliler"e destek veren Christophe Torrent basına yaptığı açıklamada, "Bu açıklamalar çok yetersiz. Asgari ücrete 100 avro zam tatmin edici değil." dedi.

Puy-en-Velay şehrinden "sarı yelekliler"e destek veren Michel Arnal ise daha güçlü kararlar istediklerini ve bu açıklamaları yetersiz bulduklarını söyledi. "Sarı yelekliler"in sözcülerinden Jacline Mouraud, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, bundan sonra hükümetle diyalog içerisinde olmaları gerektiğini ifade etti.

OYNAT 00:32 Macron Sarı Yelekliler ile aynı masada Fransa'yı etkisi altına alan Sarı Yelekliler protestosu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmasına rağmen hafta sonu devam etmişti. Macron, bugün işçi sendikaları ile bir araya geldi.

Aveyron kentinde yaşayan "sarı yelekliler"den Jean Christophe da asgari ücrete 100 avro zammın yetersiz olduğunu ve sorunları çözmediğini kaydetti. Macron, "sarı yelekliler"in protestoları konusunda dün akşam yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu. Macron, 5 Aralık'ta Elysee Sarayı aracılığıyla akaryakıt zamlarını gelecek yıl için iptal ettiğini açıklamıştı ancak "sarı yelekliler" bunu yeterli bulmamıştı.

REKLAM

OYNAT 00:44 Fransa'da da aynı tezgah: Piyanocu bu kez Paris'te Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarındaki senaryoların benzerini Fransa'da da görüyoruz. Hafta sonu yapılan 'sarı yelekliler' protestoları sırasında, eylemcilerce trafiğe kapatılmış bir otobanda piyano konseri veren bir protestocu, diğer eylemciler tarafından ilgiyle dinlenildi.

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. "Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.