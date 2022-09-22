Dünya Macronun BMdeki konuşması sırasında salondaki boş koltuklar dikkat çekti Kafeteryada oturmayı tercih ettiler
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Macron'un BM'deki konuşması sırasında salondaki boş koltuklar dikkat çekti: Kafeteryada oturmayı tercih ettiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda yaptığı konuşma ve salondaki boş koltuklar tartışmalara yol açtı. BM Genel Kurulunda, en güçlü ve kendini dinletebilen liderlerin konuşması sırasında salonun dolup taştığını ancak Macron'un konuşması sırasında salonun 4'te üçünün boş olduğu gözlemlendi. Bazı Fransız siyasetçiler, "Kafeteryada oturmayı Mcron'u dinlemeye tercih ettiler" ifadeleriyle Macron'un korkunç şekilde aşağılandığını ve Fransa'nın cazibesini kaybettiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Macronun BMdeki konuşması sırasında salondaki boş koltuklar dikkat çekti: Kafeteryada oturmayı tercih ettiler
Macron'un BM 77. Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında salonda boş koltuklar dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kürsüde zaman zaman ses tonunu yükselttiği konuşması Afrika'da tepki çekerken salonun büyük oranda boş kalması sosyal medyada gündem oldu.

'FRANSA CAZİBESİNİ KAYBETTİ'

Twitter kullanıcıları, Macron'un konuşma yaptığı sırada salonun büyük oranda boş kaldığını ortaya koyan farklı görüntüleri sık sık paylaşılarak "Fransa'nın cazibesini kaybettiği" yorumlarını yaptı.

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'MACRON KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE AŞAĞILANDI'

Fransız siyasetçi François Asselineau, Twitter hesabından, Macron korkunç şekilde aşağılandı. Konuşması sırasında "Ülkelerin dörtte üçü yoktu" ifadesini kullanarak BM Genel Kurulunda, en güçlü ve kendini dinletebilen liderlerin konuşması sırasında salonun dolup taştığını belirtti.

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'KAFETERYADA OTURMAYI TERCİH ETTİLER'

Delegasyonların dörtte üçü kafeteryada dinlenmeyi ya da sigara içmeyi Macron'u dinlemeye tercih ettiğini belirten Asselineau, Fransız medyasının parlatma çabasına rağmen Macron'un dikkate alınmadığını ve Fransa'yı dünyanın gözünde küçülttüğünü savundu.

'FRANSA'NIN İMAJININ DÜŞTÜĞÜNÜN GÖSTERGESİ'

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Laqua da Macron'un kürsüde ellerini kaldırdığı görüntü ile büyük ölçüde boş kalan salonun fotoğrafını yan yana paylaşarak, Macron'un BM kürsüsünde Fransa'nın konumunun düşüşüyle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesini yaptı.

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'BOŞ SALONA BOŞ BİR KONUŞMA'

Bir Twitter kullanıcısı da Macron'un kürsüdeki hareketli haline, jest ve mimiklerine dikkati çekerek "boş bir salona boş bir konuşma" ifadesini kullandı.

'MACRON'UN KÜÇÜMSEYİCİ TAVRI FRANSA'YI DÜNYADAN İZOLE ETTİ'

Duval Philippe ismindeki kullanıcı da "BM'deki bu görüntü, Macron geldiğinden bu yana Fransa'nın imajının düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Kendini beğenmişliği, küçümseyici tavrı bizi dünyadan izole etti" yorumunu yaparak Fransız medyasının Macron'a abartılı övgüsünü eleştirdi.

  • Bu yorumların yanı sıra birçok Twitter kullanıcısı da Macron'un Fransa adına çok güzel bir konuşma yaptığını savundu.

Diğer yandan, Fransız BFMTV televizyon kanalının yayımladığı görüntülerde Macron'un BM kürsüsündeki konuşması esnasında koltukların büyük ölçüde boş kaldığı dikkati çekti.

Macron'a "Afrika'daki Fransız birlikleri" tepkisi

BM'de 30 dakika kadar konuşan Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Kesin bir şey var ki ben şu anda size konuştuğum sırada, Rus güçleri Ukrayna'da. Bildiğime göre, Ukrayna güçleri Rusya'da yok. Olan bu. Hepimiz buna bakmalıyız" sözleri de Afrika'da tepki çekti.

Afrikalı aktivist Nathalie Yamb, Macron'un bu sözleri sarf ettiği görüntüleri alıntılayarak "Kesin olan bir şey var ki sizinle konuşurken, Fransız birlikleri Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal, Cibuti ve Madagaskar adalarında konuşlu ve bildiğime göre bu ülkelerin birlikleri Fransa'ya konuşlu değil" ifadesini paylaştı.

  • Bir kullanıcı da Afrika'daki Fransız birliklerini gösteren grafiği paylaşarak, askerlerini Afrika'dan çekmesi için Macron'a azami baskı yapılması çağrısında bulundu ve Fransa'nın kıtada askeri üs bulunduran ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Ege'de provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir. Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, işbirliği ve dayanışma çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
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