Dünya Macronun Fransızlara kibirli demesi ülkeyi karıştırdı Elysee Sarayından açıklama
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Macron'un Fransızlara 'kibirli' demesi ülkeyi karıştırdı: Elysee Sarayı'ndan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransızlara "gururlu ve biraz da kibirliler" demesi ülkede tepki çekti. Elysee Sarayı Macron'un bu açıklamasını "takılma ve espri" olarak yorumladı.

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Haber Merkezi AA
Macronun Fransızlara kibirli demesi ülkeyi karıştırdı: Elysee Sarayından açıklama
​​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransız kanalı BFMTV'nin Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Macron'un konuşmasında kullandığı "Fransızlar çok gururlu, biraz da kibirli" ifadeleri, Fransızların dışarıda nasıl algılandığı göz önünde bulundurularak söylendi.

  • Macron'un ifadelerini, "Asya kültürünü ve Fransızların dışarıda nasıl algılandığını göz önünde bulundurarak etkileşim kurma isteğiyle söylediğini" savunan Elysee kaynakları, Macron'un "takıldığını ve espri yaptığını, sözlerinin bir değer yargısı taşımadığını" ileri sürdü.

Konuşmaları nedeniyle ülkesinde sık sık eleştirilen Macron, daha önce de "Kovid-19 aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum." ve "Başarılı insanlar ve hiçbir şey olmayan insanlar" şeklindeki ifadeleri nedeniyle tepki toplamıştı.

Macron'un ifadeleri sosyal medyada tepki topladı

Öte yandan Macron'un ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Fransız milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Macron'un "hiçbir şey olmayan insanlar," "Asi Galyalılar", sözlerini hatırlatarak, "Fransız Cumhurbaşkanının halkına yönelik nefretini dünyanın gözü önünde açık ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Panot, "Ülkemiz daha iyisine layık." ifadesini kullandı.

Fransa Polis Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Bruno Attal da Macron'a tepki göstererek, "Sayın Başkan, kendi adınıza konuşun." yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı da Macron'un "kibirli" olduğuna işaret ederek "Aynam benim güzel aynam." ifadesini yazdı.

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