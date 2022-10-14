Dünya Macronun Ukrayna sözlerine NATOdan sert tepki geldi
AVRUPA

Macron'un Ukrayna sözlerine NATO'dan sert tepki geldi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana sürerken, geçtiğimiz ay Ukrayna’nın dört bölesinin ilhakını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer savaş kartının da masada olduğunu söylemiş, Batı’yı adeta tehdit etmişti. Putin’in bu açıklamalarına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, ABD, AB ve NATO Rusya’nın olası bir nükleer saldırısına çok şiddetle yanıt vereceğini belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Macronun Ukrayna sözlerine NATOdan sert tepki geldi
Macron

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana sürerken, geçtiğimiz ay Ukrayna’nın dört bölesinin ilhakını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer savaş kartının da masada olduğunu söylemiş, Batı’yı adeta tehdit etmişti.

Putin’in bu açıklamalarına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, ABD, AB ve NATO Rusya’nın olası bir nükleer saldırısına çok şiddetle yanıt vereceğini belirtti.

‘FRANSA YANIT VERMEYECEK’

Tüm bu tepkilerin ardından dün Avrupa’nın en büyük nükleer gücüne sahip Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki France 2 televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Macron, nükleer korkunun arttığı günlerde Ukrayna’da veya bölgede gerçekleşecek bir nükleer saldırıya yanıt vermeyeceğini söyledi.

Macron’un bu açıklaması ise yeni bir krizin fitilini ateşledi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Macron’un açıklamalarına tepki gösterirken, “Putin’in Ukrayna’da nükleer faaliyete geçmesi halinde Fransa’nın tepki vermeyeceğini söylemesi, Rus lidere karşı ‘elini göstermektir’ ifadelerine bulundu. Wallace bu açıklamaların gerilimi artırabileceğini ve nükleer bir saldırıyı tetikleyebileceğini savundu.

‘PUTİN İÇİN CİDDİ SONUÇLARI OLUR’

Macron, France 2’ye yaptığı açıklamada, “Doktrinimiz ulusun temel çıkarlarına dayanıyor. Bölgedeki gerilimden veya açıkça Ukrayna’ya nükleer saldırıdan doğrudan etkilenmeyecektir.” demişti.

İngiliz Savunma Bakanı, “Bizim görüşümüz, Rusya nükleer silah kullanırsa, bu durum Putin ve ülkesi için ciddi sonuçlar doğurur. Bu, 1945’te nükleer silah kullanımına ilişkin tabuyu yıkar ve onu küresel ortamda izole bırakır.” dedi.

NATO’DAN SERT TEPKİ

Macron’un sözlerine bir tepki de NATO’dan geldi. İngiliz Telegraph gazetesine konuşan NATO içerisinden üst düzey isimler, Macron’un sözlerinin ‘caydırıcılık ilkelerini’ altüst edebileceğini ve bu konuda kamuoyu önünde konuşmaması gerektiğini söyledi.

Üst düzey olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan NATO kaynağı, Macron’u birlikten bağımsız hareket etmekle suçladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın nükleer silah kullanılması durumunda ‘ağır sonuçlar’ oluşacağını söylemiş ve NATO’nun çok sert tepki vereceğini kaydetmişti. Stoltenberg, bir nükleer saldırının, savaşın doğasını temelden değiştireceğini ve çok önemli bir çizgiyi aşacağını belirtmişti.

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