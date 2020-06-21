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Dünya Madagaskar koronavirüse karşı geliştirdiği bitkisel ilacı kapsül formunda üretecek
AFRİKA

Madagaskar koronavirüse karşı geliştirdiği 'bitkisel ilacı' kapsül formunda üretecek

Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'i (CVO) kapsül şeklinde üreteceği bildirildi. Madagaskar, talep üzerine bu ilacı Haiti dahil 20'ye yakın ülkeye göndermişti.

Haber Merkezi AA
Madagaskar yönetimi, bitkisel bir ilacın koronavirüse iyi geldiğini öne sürüyor.
Madagaskar yönetimi, bitkisel bir ilacın koronavirüse iyi geldiğini öne sürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, şu ana kadar sıvı bitkisel karışım olarak üretilen ilaç, ülkenin bağımsızlığının 60. yılının kutlanacağı 26 Haziran'da açılacak Pharmagalasy adlı fabrikada Covid Organics Plus (CVO ) adıyla kapsül formunda üretilecek.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni fabrikanın ilk ürününün CVO olacağını, fabrika sayesinde ülkesinin sadece Hint okyanusunda değil tüm dünyada eczacılık piyasasında yer bulacağını ifade etti.

Rajoelina, fabrikada 3 yıl içinde 10'dan fazla ilaç üretileceğini kaydetti.

Diğer yandan, Madagaskar'da salgının başlangıcından bu yana 1513 kişide Kovid-19 tespit edildi.

  • Virüse yakalanan 618 kişi iyileşirken, 13 kişi hayatını kaybetti.

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Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

  • Madagaskar, talep üzerine CVO'dan Haiti dahil 20'ye yakın ülkeye göndermişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Rajoelina da DSÖ'ye, ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.

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Kovid-19 nedeniyle geçtiğimiz Mayıs ayında henüz 58 yaşında hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli'nin ardında, ölümünden yarım saat önce eşiyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında çekilen son fotoğrafı ve mutlu anlarına dair görüntüleri kaldı. Son bakışın ardındaki hikayeyi anlatan Pınar Çevli, 'Hastalığın ilk belirtileri, durumunun ağırlaşması, yoğun bakıma girmesi ve vefat etmesi 20 gün içerisinde oldu. Yarım saat önce konuştuğunuz bir kişi, size el sallıyor, 'Seni seviyorum' diyor; yarım saat sonra ölüm haberini alıyorsunuz. Bu böyle bir şey işte. Eşiniz, anneniz belki evladınız bile olabilir. Bunun şakası yok' dedi.
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