Dünya Maden ocağındaki göçük bir gün sonra fark edildi Kongoda yaşanan olayda 30 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Maden ocağındaki göçük bir gün sonra fark edildi: Kongo'da yaşanan olayda 30 kişi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki göçük bir gün sonra fark edildi: Kongo'da yaşanan olayda 30 kişi hayatını kaybetti

Uganda sınırındaki Watsa bölgesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında 17 metre derinlikte göçük oldu.

Haber Merkezi AA
Yaşanan göçün ancak bir gün sonra fark edildiği ifade edildi.
Yaşanan göçün ancak bir gün sonra fark edildiği ifade edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.

  • Yerel basındaki haberlere göre, göçük altında kalan 30 işçinin cesedine ulaşılırken, madende toplamda kaç işçinin bulunduğu bilinmiyor.

Kaçak işletilen maden ocağının yerleşim merkezlerinden uzak olması nedeniyle göçüğün ancak bir gün sonra fark edilebildiği belirtildi.

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Göçüğe kuvvetli yağışların neden olduğu kaydedildi

Altın, bakır ve kobalt cevherinden zengin KDC'deki maden bölgelerinde yoksul halk, maden ocaklarının terk edilmiş tünellerine izinsiz girerek güvenlik önlemi almadan çalışıyor.

Ekim ayında ülkenin doğusunda kaçak işletilen bir altın madeninde meydana gelen göçükte, 20 kişi yaşamını yitirmişti.

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