Madrid Belediyesi yoğun kar yağışı karşısında çaresiz: Afet bölgesi ilan edilsin talebinde bulundular

İspanya'da Madrid Belediyesi, geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle kentte 1 milyar 398 milyon avro zarar oluştuğunu belirterek, hükümetten "afet bölgesi" ilan edilmesini istedi.

1 milyon 250 bin kilogram kar düştü

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, düzenlediği basın toplantısında, 8 Ocak Cuma akşamı başlayan ve 10 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar devam eden yağışta 23,3 milyon metreküpe denk gelen 1 milyon 250 bin kilogram kar düştüğünü dile getirerek, "Kamyonları karla doldurup art arda sıralasak Madrid'den Brüksel'e kadar (1580 kilometre) gider" benzetmesini yaptı.

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"Felaketle karşı karşıyayız"

"Merkezi hükümetten Madrid'i afet bölgesi ilan etmesini istiyoruz" diyen Almeida, bin kadar iş makinesiyle 8 bin işçinin kar temizleme çalışmalarına katıldığını söyledi. 33 milyon kilogram tuz kullandıklarını açıklayan Almeida, tarihte Madrid'de olmayan felaketle karşı karşıya olduklarını savundu.

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