Dünya Madrid Belediyesi yoğun kar yağışı karşısında çaresiz Afet bölgesi ilan edilsin talebinde bulundular
AVRUPA

Madrid Belediyesi yoğun kar yağışı karşısında çaresiz: Afet bölgesi ilan edilsin talebinde bulundular

İspanya'da Madrid Belediyesi, geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle kentte 1 milyar 398 milyon avro zarar oluştuğunu belirterek, hükümetten "afet bölgesi" ilan edilmesini istedi. Madrid Belediye Başkanı, kar yağışının şiddetini "Kamyonları karla doldurup art arda sıralasak Madrid'den Brüksel'e kadar gider" sözleriyle anlattı.

Haber Merkezi AA
İspanya’da kar fırtınasının vurduğu yüzlerce yol ulaşıma kapandı.
İspanya’da kar fırtınasının vurduğu yüzlerce yol ulaşıma kapandı.

İspanya'da Madrid Belediyesi, geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle kentte 1 milyar 398 milyon avro zarar oluştuğunu belirterek, hükümetten "afet bölgesi" ilan edilmesini istedi.

1 milyon 250 bin kilogram kar düştü

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, düzenlediği basın toplantısında, 8 Ocak Cuma akşamı başlayan ve 10 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar devam eden yağışta 23,3 milyon metreküpe denk gelen 1 milyon 250 bin kilogram kar düştüğünü dile getirerek, "Kamyonları karla doldurup art arda sıralasak Madrid'den Brüksel'e kadar (1580 kilometre) gider" benzetmesini yaptı.

İspanya’yı kar fırtınası vurdu 600 yol ulaşıma kapandı
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İspanya’yı kar fırtınası vurdu 600 yol ulaşıma kapandı

"Felaketle karşı karşıyayız"

"Merkezi hükümetten Madrid'i afet bölgesi ilan etmesini istiyoruz" diyen Almeida, bin kadar iş makinesiyle 8 bin işçinin kar temizleme çalışmalarına katıldığını söyledi. 33 milyon kilogram tuz kullandıklarını açıklayan Almeida, tarihte Madrid'de olmayan felaketle karşı karşıya olduklarını savundu.

İspanya'da son 50 yılın en yoğun kar fırtınası: Binlerce kişi mahsur kaldı
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İspanya'yı üç gündür etkisi altına alan ve 'Filomena' adı verilen kar fırtınası nedeniyle, ülke son 50 yılın en yoğun kar yağışına tanık oldu. Kar fırtınası nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı. Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de ise Barajas Havalimanı kapatıldı. İspanya'da etkili olan 'Filomena' adı verilen kar fırtınası sebebiyle üç kişi hayatını kaybetmişti.

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