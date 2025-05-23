Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Maduro operasyon başlattı: Venezuela'da seçimlere sabotaj girişimi

Maduro operasyon başlattı: Venezuela'da seçimlere sabotaj girişimi

10:2123/05/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 25 Mayıs’ta yapılacak bölgesel ve valilik seçimlerini hedef alan sabotaj girişimlerine karşı harekete geçildiğini duyurdu. Maduro, seçim sürecine müdahale etmeye çalıştıkları gerekçesiyle 50’nin üzerinde kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Venezuela, 25 Mayıs’ta düzenlenecek bölgesel ve valilik seçimlerine hazırlanıyor..


Başkent Karakas'ta partisinin düzenlediği mitingde destekçilerine seslenen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, pazar günü tüm Venezuelalılardan sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.


50'den fazla gözaltı


Seçimlere sabote etmeye çalışan 50'den fazla kişinin yakalandığını da belirten Maduro, şunları söyledi:


Şu ana kadar ülkeye bomba yerleştirmek veya şiddet eylemleri düzenlemek amacıyla seçimleri sabote etmeye çalışan 50’den fazla kişi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla yakalandı.


Paralı asker olduklarını söyledi


Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler'e (FANB) teşekkür eden Maduro, bu operasyonların "barışı garanti altına almak için mükemmel bir planın" parçası olduğunu belirtti.


Gözaltına alınan kişileri "paralı askerler" olarak nitelendiren Devlet Başkanı Maduro, yargının bu kişiler hakkında gereğini yapacağını da sözlerine ekledi.


Venezuela'da 25 Mayıs'ta, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi dahil olmak üzere 24 eyalette valilik seçimlerinin yanı sıra Ulusal Meclis (AN) için milletvekili seçimleri yapılacak.




#Venezuela
#Nicolas Maduro
#seçim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti