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Mahkeme Trump'a yasak koydu: Dava ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapamayacak

ABD’de federal yargıç, eski Başkan Donald Trump'a, devlete ait gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı getirdi. Adalet Bakanlığının önerisiyle Trump'ın, davada toplanan kanıtları yalnızca avukatlarının huzurunda görmesine izin verileceği bildirildi.

21:15 . 19/06/2023 Pazartesi
AA
Eski ABD Başkanı Donald Trump.

Eski ABD Başkanı Donald Trump.

Trump'a gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada bilgi paylaşma yasağı getirildi.

The Hill'in haberine göre, yargıç, Adalet Bakanlığının, Florida'daki malikanesi Mar-a Lago'da devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlanan Trump'ın davayla ilgili bilgileri ifşa etmesini engelleme talebini kabul etti.

Adalet Bakanlığının önerisiyle Trump'ın, davada toplanan kanıtları yalnızca avukatlarının huzurunda görmesine izin verileceği bildirildi.

Bu kararla, Trump'ın davayla ilgili herhangi bir bilgiyi basınla veya sosyal medyada paylaşması yasaklandı.

Karar, şu ifadelerle açıklandı:

"Sanıklar, dava bulgularına yalnızca savunma avukatının veya savunma avukatı personellerinin doğrudan denetimi altında erişebileceklerdir. Sanıklar dava bulgularının kopyalarını alıkoymayacaktır."

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Trump, 11 Haziran'da devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Donald Trump, 4 Nisan'da da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.



#Donald Trump
#Gizli Belgeler
#ABD
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