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Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: Gazze'ye gideceğine ilişkin açıklamasına dikkat çekildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki tarihi konuşması, dünya basınında geniş yer buldu. Konuşma, Amerikan Washington Post, İngiliz The Guardian, Fransız Le Monde'da manşetlere taşındı. Haberlerde, Abbas'ın Türkiye'ye teşekkürüne vurgu yapıldı, "Hayatım pahasına da olsa Gazze'ye gideceğim" sözlerine dikkat çekildi.

11:45 - 16/08/2024 Cuma
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.

Filistin Lideri Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması tüm dünyada yakından izlendi. Satır başları dış basında geniş yer buldu.


Amerikan Washington Post gazetesi, Abbas'ın Türk halkına desteği için teşekkür etmesini sayfalarına taşıdı; “Filistin Lideri Abbas, Gazze’ye gitme sözü verdi” başlığı kullanıldı.


"Bedeli hayatım olsa bile gideceğim. Benim hayatım, bizim hayatlarımız, Gazze'de ölen herhangi bir çocuğun hayatından daha değerli değil" sözlerine dikkat çekildi.

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu da Abbas'ın konuşmasına geniş yer verdi.


Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkına desteğinde ilkeli ve cesur tutumu için teşekkür etmesine vurgu yapıldı.


İngiliz The Guardian gazetesi de, Abbas'ın Gazze kararına atıfta bulundu; “Filistin liderliğinden diğer kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitmeye karar verdim” sözlerine vurgu yapıldı.

'Zafer ya da şehitlik'

Fransız Le Monde, Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta alkışlandığını yazdı; "Zafer ya da şehitlik" sözlerine yer verildi.


Çin Devlet Televizyonu CCTV ve Dubai merkezli El Arabiya, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Meclis'teki özel oturumda konuştuğunu duyurdu, Gazze'ye gideceğine ilişkin açıklamasına dikkat çekildi.


Yunanistan devlet televizyonu ERT, Abbas’ın “Topraklarımızı parçalayacak hiçbir çözümü kabul etmiyoruz” sözlerini başlığa çekti; "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” ifadesine yer verdi.


Suudi Arabistan haber ajansı, Abbas'ın konuşmasını, "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla verdi.


Mısır haber ajansı MENA da Abbas'ın hitabını, "Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz" başlığıyla aktardı.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslendi: Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırı ve katliamlarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi. Abbas, konuşmasına ''Filistin halkının büyük acısını anlatmaya geldim'' ifadeleri ile başladı. 'Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir' diyen Abbas, ''Türkiye meşru haklarımızı savunuyor. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyor kendisini kutluyoruz. Halkımızın adil davasını savunduğunuz için sizleri selamlıyorum'' açıklamasında bulundu. Abbas ayrıca Gazze'ye gitme kararı aldığını belirterek, ''Önümüzde bir çözüm kalmadı, Gazze'ye gitme kararı aldım. Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değil, ya zafer ya şehadet!'' dedi.

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