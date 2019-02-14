Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü

Makedonya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Üsküp'ten Gostivar'a hareket eden bir yolcu otobüsü, Tetova yakınlarında şarampole yuvarlandı. Bir hamile kadının da bulunduğu öğrenilen otobüsün 50 yolcu taşıdığı; 7 yolcunun olay yerinde; 6 yolcunun ise kaldırıldıkları hastanede öldükleri belirtildi.

Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.