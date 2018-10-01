Dünya Makedonyadaki referandumun resmi sonuçları açıklandı
AVRUPA

Makedonya'daki referandumun resmi sonuçları açıklandı

Makedonya'da dün gerçekleştirilen referandumda kayıtlı seçmenlerin yüzde 36,91'i oy kullandı. Oy kullananların yüzde 91,46'sı "evet", yüzde 5,65'i ise "hayır" dedi. Katılım yüzde 50'nin altında kaldığı için hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumu başarısız oldu.

Haber Merkezi AA
Referanduma katılım yüzde 50'nin altında kaldığı için başarısız oldu.
Referanduma katılım yüzde 50'nin altında kaldığı için başarısız oldu.

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen ve ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne dair dün yapılan istişare referandumunda resmi sonuç açıklandı.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunun başarılı sayılması için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının sandığa gitmesi gerekirken, katılım yüzde 36,91 seviyesinde kaldı.

  • Evet: yüzde 91,46
  • Hayır: yüzde 5,65
  • DİK tarafından açıklanan verilere göre, kayıtlı 1 milyon 806 bin 336 seçmenin 666 bin 743'ü oy kullandı. Oy kullananların yüzde 91,46'sı "evet", yüzde 5,65'i "hayır" oyu kullandı. İsim anlaşmasının kabulü için "evet" oyu verenlerin sayısının 609 bin 813, "hayır" oyu verenlerin sayısının 37 bin 700 olduğu açıklandı. Oyların yüzde 2,89'u ise geçersiz sayıldı.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

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