Malezya zırhlı askeri araç üretiminde Türkiye ile çalışacak: Türkiye, bu alanda birlikte çalıştığımız ülkelerden bir tanesi

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İzmir'in mıknatıs adamı: Madeni eşyalar üzerine yapışıyor

İzmir’de yaşayan 69 yaşındaki Ethem Arslan'ın vücudu adeta bir mıknatıs gibi metal eşyaları çekiyor. Bu durumun günlük hayatında kendisine sıkıntı teşkil etmediğini ifade eden Arslan, aynı özelliğinin vefat eden anneannesinde de olduğunu, kendisinden de torununa geçtiğini, bu durumun genetik olduğuna inandığını dile getirdi.