Malezya'da yaşanan heyelanda arama kurtarma çalışmaları sona erdi: Bilanço ağır

Heyelan, 16 Aralık'ta Kuala Lumpur'dan yaklaşık 50 kilometre (31 mil) uzaklıkta, Selangor ilçesine bağlı Batang Kali kasabasındaki bir kamp alanında meydana geldi. Yetkililer heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini açıkladılar. Yaşamını yitirenlerin 11'inin çocuk olduğu belirtildi. Toplam 61 kampçı ise kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri: 'Son cesedi bulduk'

Cumartesi günü 7 ila 12 yaşları arasında bir erkek çocuğu olan son kayıp kişi de kurtarıldıktan sonra kurtarma ekipleri ceset arama çalışmalarını durdurdu.

Üst düzey kurtarma yetkilisi Hafisham Mohamad Noor, "Son cesedi, bir erkek çocuğunu bulduk. Arama ve kurtarma operasyonlarımızı sonlandıracağız" ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 10 gün boyunca, polis iz sürücü köpekleri ve hafriyat makineleri tarafından desteklenen yaklaşık 700 hükümet ve acil servis personeli, hayatta kalanları ve cesetleri aramak için enkazda arama çalışmalarını sürdürdüler.

Yetkililer, çiftliğin ruhsatlı olmasına rağmen kamp yapma izninin olmadığını ve son iki yıldır yasadışı bir şekilde kamp kurduğunu söylediler.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ölen her kişinin aile üyelerine 10.000 ringgit (2.125 €, 2.266 $) ve hayatta kalanlara 1.000 ringgit yardım yapılacağını duyurdu.

Afet eğilimli bir bölge

Afet, doğal güzellikleri ve ünlü tatil köyleriyle tanınan popüler bir turizm merkezi olan Genting Highlands'in hemen dışında meydana geldi.

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Yetkililere göre heyelanın nedenlerinden biri, kamp alanının altında "yeraltı sularının birikmesi ve yüksek toprak doygunluğu" olabilirdi.

Heyelanda yaklaşık 450.000 metreküp toprak yerinden oynadı.

Her yıl sonunda, şiddetli yağmurlardan sonra Malezya'da toprak kaymaları meydana gelmektedir.

Daha önce, Malezya'daki en ölümcül toprak kayması, 1993 yılında şiddetli yağmurların Kuala Lumpur yakınlarındaki 12 katlı bir konut binasının çökmesine ve 48 kişinin ölümüne neden olduğu zaman meydana geldi.

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