Dünya Malezyanın yeni Başbakanı İsmail Sabri Yakub oldu
ASYA

Malezya'nın yeni Başbakanı İsmail Sabri Yakub oldu

Malezya'nın yeni Başbakanı olarak İsmail Sabri Yakub atandı.

Haber Merkezi AA
Malezyanın yeni Başbakanı İsmail Sabri Yakub oldu
İsmail Sabri'nin yarın yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, Kuala Lumpur'daki kraliyet sarayı Istana Negara'dan yapılan açıklamada, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın, İsmail Sabri'yi ülkenin yeni başbakanı olarak atadığı bildirildi.

Malezya'da eylülde yapılacak güven oylamasında çoğunluğu sağlayamayacağını öngördüğü için başbakanlıktan istifa eden Muhyiddin Yasin'in yerine atanan İsmail Sabri'nin yarın yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

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İsmail Sabri Yakub kimdir?

Siyasi kariyerine 2004'te Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) partisinden milletvekili seçilerek başlayan İsmail Sabri Yakub, eski Başbakan Necip Rezak döneminde sırasıyla Gençlik ve Spor, İç Ticaret, Tarım ve Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı yaptı.

61 yaşındaki İsmail Sabri, Muhyiddin'in başbakanlığında Savunma Bakanı olarak kabineye girdi ve 7 Temmuz'da Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının salgınla mücadelede etkili olmasıyla birlikte İsmail Sabri'nin adı öne çıktı.

Malay milliyetçiliğini savunan İsmail Sabri bundan önce, ülkedeki Malayların diğer etnik gruplar karşısında ekonomik üstünlük sağlaması gerektiğine yönelik söylemleri nedeniyle tepki çekmişti.

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