Mali'de büyük terör saldırısı: 35 ölü

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ABD’nin aynası tarihi: Öldürmeyi çok iyi biliyorlar

Tehditlerle Barış Pınarı Harekatı’na engel olamayan ve son olarak sözde Ermeni soykırımı iddialarını devreye sokan ABD’nin kısa tarihi insanlığa karşı işlenmiş sayısız suçla dolu. 70 milyon Kızılderili’yi katlederek vatanlarına çöken ABD, torunlarına halen ikinci sınıf insan muamelesi yaptığı 15 milyon Afrikalıyı köleleştirdi. Atom bombası ile Japonya’da 350 bin kişiyi öldüren ABD’nin sicili Vietnam’dan Irak’a Afganistan’dan Şili’ye katliamlarla dolu.