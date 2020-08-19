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Dünya Malideki darbenin arka yüzünde neler oluyor?
AFRİKA

Mali'deki darbenin arka yüzünde neler oluyor?

Batı Afrika ülkesi olan, ekonomik ve siyasi kriz yaşayan Mali'de Cumhurbaşkanı Keita'nın askerler tarafından alıkonulmasıyla askeri darbe gerçekleşti. Bir grup asker tarafından konutundan alınarak başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonuna götürülen Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaptı ve istifasını duyurdu. Düzenlenen gösterilerde yaşanan can kaybından dolayı pişman olduğunu belirten Keita, "İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği, yaşanan darbeyi kınarken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün öğleden sonra Mali’deki durumu görüşmek üzere kapalı oturum yapacaklarını duyurdu. Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplarla hükümet arasında ciddi çekişme yaşanıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Mali'de gerçekleşen darbe girişiminin Fransa karşıtı olduğu iddialarına yanıt Sakarya Üniversitesi öğrencisi Faguimba Kanoute'den geldi.

  • Her şeyden önce Mali'deki ordunun bütün olarak hareket etmediği gerçeğini vurgulayan Kanoute, ordu içerisindeki çatışmalar nedeniyle buna bir 'darbe girişimi' demenin daha isabetli olacağını söyledi.

Darbeyi gerçekleştirdiği iddia edilen subayların (Diaw, Dembélé, Lalenta) kamuoyu tarafından pek bilinmediğini ifade eden Kanoute, ordu tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti. Kanoute darbenin sebebinin ise aylardır süren hükümet karşıtı protestolar ve buna bağlı krizlerin olabileceği yönünde diğer Mali halkıyla hemfikir.

Mali'deki darbecilerden seçim vaadi
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Mali'deki darbecilerden seçim vaadi

Darbenin sebebi ne?

Kanoute siyasal, ekonomik ve eğitim krizleriyle baş etmeye çalışan ülkesindeki protestoların sebebini ise şöyle açıkladı:

  • ''Bu protestoların sebeplerine gelince ülkede 2012'den beri süren güvenlik (sürekli terör saldırılar, etnik çatışmalar...), ekonomik, eğitim (okullar 6 aydır kapalıydı, koronadan değil) ve birçok sorun ve halkın, hükümetin bu sorunları çözebileceği inancını kaybetmiş olmasıdır. Ülkede o kadar güvensiz ki güpegündüz başkentin göbeğinde bakanlara saldırılar oldu, muhalefet lideri kampanyalar sırasında rehin alındı ve hâlâ terör örgütlerinin elinde. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi yargı eliyle seçim sonuçlarına müdahale edilmesi bardağı taşıran son damla oldu.''

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Fransa'nın parmağı olabilir mi?

Ülkesinde gerçekleştirilen protestolarda zaman zaman Fransa karşıtı söylemlerin ve pankartların olduğunu söyleyen Kanoute, darbe girişimini de buna bağlamanın yanlış olacağını söyledi.

Darbe teşebbüsünün ise Türkiye yanlısı olacağı iddiasını şu sözleriyle yanıt verdi:

''Darbe teşebbüsünün Fransa karşıtlığı eğilimi olan protestolar ortamında olması ve Fransa'nın mevcut hükümeti desteklediğinden darbecilerin Fransa karşıtı olduğu sonucu çıkarılmasını yine "anlarım" da Türkiye yanlısı olduklarını neye dayanılarak iddia edildiğini anlamıyorum.''

  • Öte yandan Kanoute, Mali ordusunda Türkiye yanlısı bir grubun olmadığını savundu. Türkiye ve Mali hükümetinin de arasının iyi olduğunu belirten Kanoute, Mali-Türkiye ilişki düzeylerinden bahsetti.
  • Mali halkını aylardır haklı bir mücadele verdiğini savunan Kanoute, hükümetin beceriksizliğinin ve inadının ülkeyi bu noktaya getirdiğini ifade ederek sözlerine son verdi.

Mali'de askeri hareketlilik devam ediyor: Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
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Mali'de askeri hareketlilik devam ediyor: Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu öğrenildi. Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

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Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki Kati garnizonundan silah sesleri geldiği ve yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi. Yerel medya, Kati garnizonunda yaşanan hareketliliğin ve kimin kime ateş açtığının henüz bilinmediğini duyurdu. Ülkede birkaç aydır Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı protestolar düzenleniyordu.

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