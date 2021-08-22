Dünya Manchester Üniversitesinden Filistin yanlısı sanat yapıtına sansür
AVRUPA

Manchester Üniversitesi'nden Filistin yanlısı sanat yapıtına sansür

İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi, Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü Forensic Architecture tarafından hazırlanan Filistin yanlısı bir sanat yapıtını sansürledi. Forensic Architecture eserinin sansüre uğradığını öğrendikten sonra sergiden çekilme kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester Üniversitesinden Filistin yanlısı sanat yapıtına sansür
Filistin destekçileri sansür kararını protesto etti.

İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi, Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü Forensic Architecture tarafından hazırlanan Filistin yanlısı bir sanat yapıtıı sansürledi.

Forensic Architecture eserinin sansüre uğradığını öğrendikten sonra sergiden çekilme kararı aldı.

Filistinlilere karşı şiddeti konu alıyordu

Turner ödülüne aday gösterilen sanat araştırma grubu Forensic Architecture İngiltere Manchester Üniversitesi Galerisi’nde yer alan ve İsrail’in Filistinlilere karşı kullandığı şiddeti konu alan ‘Bulut Çalışmaları’ eserini geri çekti. Grup, eseri geri çekmesine gerekçe olarak sergi girişinde yer alan ‘Adli Mimari Filistin’in Yanındadır’ başlıklı bildirinin, İsrail’i savunan avukatlardan oluşan İngiltere merkezli UKLFI örgütü tarafından antisemitizmle suçlanmasının ardından Whitworth Sanat Galerisi tarafından kaldırılması olduğunu belirtti.

Cesaretlerini onurlandırıyoruz

Grup, serginin girişinde İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye yönelik 11 günlük savaşını ele alan bir bildiri yayınladı. Grup, “Sahadaki olayları belgelemeye ve aktarmaya devam eden ve bu şiddet, apartheid ve sömürgeciliğe karşı mücadele eden Filistinlilerin cesaretini onurlandırıyoruz” açıkalamasını yaptı.

Sergiyi ve beraberindeki filmi tasarlayan İsrail doğumlu Forensic Architecture (FA) direktörü Eyal Weizman İsrailli avukatların antisemitizm suçlamasına ise “Bunu söyleyenlere katılmıyorum: Filistin karşıtı ırkçılık gibi biz de antisemitizme karşı çıkıyor ve kınıyoruz, bunu bildirimizde de yazdık” cevabını verdi.

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