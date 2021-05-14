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Dünya Mandelanın torunu Özgür Filistini görene kadar durmayacağız
ORTADOĞU

Mandela’nın torunu: Özgür Filistin’i görene kadar durmayacağız

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin seçimle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, Cape Town’da İsrail protestolarına katıldı. Mandela, “Dünya gözüyle ‘özgür’ Filistin’i görene kadar dinlenmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mandela’nın torunu: Özgür Filistin’i görene kadar durmayacağız
Zwelivelile Mandla Mandela

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı olan Nelson Mandela’nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, Filistinlilere desteğini açıkladı. Torun Mandela Güney Afrika’nın yasama başkenti Cape Town’da, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere düzenlenen gösteriye katıldı.

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