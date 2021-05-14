Mandela’nın torunu: Özgür Filistin’i görene kadar durmayacağız
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin seçimle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, Cape Town’da İsrail protestolarına katıldı. Mandela, “Dünya gözüyle ‘özgür’ Filistin’i görene kadar dinlenmeyeceğiz” dedi.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı olan Nelson Mandela’nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, Filistinlilere desteğini açıkladı. Torun Mandela Güney Afrika’nın yasama başkenti Cape Town’da, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere düzenlenen gösteriye katıldı.
"Filistin özgür değilse biz de esiriz"
Filistinlilerin katledildiğine veya hapsedildiğine şahit olmaktan derin bir acı duyduklarını belirten Mandela, Nelson Mandela’nın “Filistin özgür olmadıkça, Güney Afrikalıların özgürlüğü tamamlanmamıştır” sözünü hatırlatıp şunları kaydetti: “Dünya gözüyle ‘özgür’ Filistin’i görene kadar dinlenmeyeceğiz. Filistin’deki masum çocuklara ve kadınlara karşı işlenen vahşete karşı konuşacağız.”