Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Manipülasyonun böylesi görülmedi Türkiyede yoğun pandemi eylemi varmış
AMERİKA

​Manipülasyonun böylesi görülmedi: Türkiye’de yoğun pandemi eylemi varmış

Manipülasyonun böylesi görülmedi: Türkiye’de yoğun pandemi eylemi varmış

Türkiye ile ilgili manipülatif yayınları alışkanlık haline getiren Batılı medya kuruluşları ve STK’lar bu kez işi abarttı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın finansörleri arasında bulunduğu ACLED (Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi), Türkiye’de Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yoğun gösteriler olduğunu iddia etti. Veri kaynakları arasında PKK’ya yakın birçok yayın organı bulunan ACLED, Batman’da HDP’ye yönelik bir soruşturmayı ve pazarcıların CHP’li Bakırköy Belediyesi’ni protestosunu bile “Kovid” eylemi olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Manipülasyonun böylesi görülmedi: Türkiye’de yoğun pandemi eylemi varmış
ACLED pazarcıların CHP’li Bakırköy Belediyesi’ni protestosunu bile “Kovid” eylemi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ile ilgili manipülatif yayınları alışkanlık haline getiren Batılı medya kuruluşları ve STK’lar bu kez işi abarttı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın finansörleri arasında bulunduğu ACLED (Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi), Türkiye’de Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yoğun gösteriler olduğunu iddia etti. Türkiye ile ilgili 23 Şubat 2020 ile 12 Mart 2021 arasındaki 345 veri kaydeden ACLED’e göre “sokağa çıkma yasakları ve sağlık çalışanlarının iş koşulları” nedeniyle Türkiye’de çok sayıda gösteri oldu.

ABD basını Erdoğan'sız Türkiye'yi hayal ediyor: CHP iktidarda olsa nasıl olurdu?
DÜNYA
ABD basını Erdoğan'sız Türkiye'yi hayal ediyor: CHP iktidarda olsa nasıl olurdu?

HDP’LİLERİN PROTESTOSUNA KOVİD-19 GÖSTERİSİ DEDİ

  • Türkiye ile ilgili 16 bin veri kaydeden ACLED, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle HDP İl Başkanlığı’na yönelik soruşturmasını da 5 Mart 2021’de Batman’da “Kovid-19 ile ilgili gösteri” şeklinde kaydetti. Kaynak olarak gösterilen Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın sitesinde bile “HDP ile ilgili soruşturma” bilgisi yer alırken yapılan manipülasyon dikkati çekiyor.

NBC Türkiye'nin 'Endişeliyiz" açıklamasına içerledi: Şok edicinin de ötesinde
DÜNYA
NBC Türkiye'nin 'Endişeliyiz" açıklamasına içerledi: Şok edicinin de ötesinde

KAYNAKLARI PKK

ACLED’in Türkiye manipülasyonları bununla sınırlı değil. Veritabanı incelendiğinde Türkiye ile ilgili 1 Ocak 2016 ile Mart 2021 tarihleri arasında 16 bin civarında veri girişi olduğu görülüyor.

  • Fakat Türkiye ile ilgili olarak en fazla alıntı yapılan kaynaklardan biri terör örgütü PKK’nın ANF News’i olduğu için TSK’nın terör örgütüne yönelik operasyonları, “sivillere yönelik şiddet” olarak raporlandırıldı. ACLED raporlarında ANF dışında PKK’ya yakın birçok internet sitesi ile STK’yı da referans alıyor.

Reuters'tan dikkat çeken Erdoğan-Biden analizi: Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanı zorlanacak
DÜNYA
Reuters'tan dikkat çeken Erdoğan-Biden analizi: Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanı zorlanacak

ABD, ALMANYA VE HOLLANDA FONLUYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yanısıra Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli STK’lar tarafından fonlanan ACLED’in harita ve görsellerle hazırladığı raporlar birçok medya kuruluşu ve resmi kurumlar tarafından izlendiği için Türkiye ile ilgili asılsız haberler hızlıca yayılıyor.

Çatışma analizleri yayınlıyor

  • 2005 yılında kurulan ACLED (Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi) kendini “çatışma senaryolarını tanımlamak, analizler yapmak için çalışan” bir kuruluş olarak tanımlıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki eylemler, gösteriler, şiddet olayları, savaş, patlamalarla ilgili haberler toplanıp görsel bir şekilde raporlaştırılıyor. Veri kaynakları ise medya, sosyal medya, raporlar ve verilerin toplandığı ülkelerdeki partner kuruluşlar. ACLED’in Türkiye’deki gelişmeleri derlemek için işbirliği yaptığı partnerler Front Line Defenders, Liveuamap ve Protectdefenders isimli kuruluşlar.
Abone Ol Google News
Çöküşün eşiğindeyiz!

Çöküşün eşiğindeyiz!

​Lübnan Başbakanı acı gerçeği açıkladı.
Kurtarılmayı bekliyor

Kurtarılmayı bekliyor

​180 metrelik dev gemi Tuzla'da karaya oturdu.
Esenlerdekorkunç olay

Esenler'de
korkunç olay

​Boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
55 yaş üzeri<br>hastanelere koştu

55 yaş üzeri
hastanelere koştu

​Bakan Koca aşı sırasının geldiğini açıklamıştı.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Temel kazısında hasar gören iki katlı bina çöktü.
Mars’ta tarihi uçuş

Mars’ta tarihi uçuş

Teknik nedenlerle ertelenen uçuşunu gerçekleştirdi

Manipülasyonun böylesi

Manipülasyonun böylesi

​Türkiye'de yoğun pandemi eylemi varmış.

Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın

Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın

​KVKK Başkanı Bilir, verilerin çalınması halinde izlenecek yolu Yeni Şafak'a anlattı.
Tarihi konuşmaları kitaplaştırıldı

Tarihi konuşmaları kitaplaştırıldı

​Ceza aldığı şiirden, 15 Temmuz çağrısına...
PKK parayı Avrupa’da aklıyor

PKK parayı Avrupa’da aklıyor

​Terör örgütünün muhasebecisi, bölgedeki faaliyetleri ortaya döktü.
Gerilimde<br>üçüncü perde

Gerilimde
üçüncü perde

​ABD, AB ve İngiltere'den, Rusya'yı hedef alan sert açıklamalar.
Altı belediyeye pasaport soruşturması

Altı belediyeye pasaport soruşturması

​Kamu görevlisi olmayan kişilerin, gri pasaport kullanmalarına aracılık edilmiş.
Aşı sırası 55 yaş üstünde

Aşı sırası  55 yaş üstünde

​Bakan Koca, aşılama programında yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu.
Merkez'in verileri açık ve şeffaf

Merkez'in verileri açık ve şeffaf

​Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan “128 milyar dolar” açıklaması.
Türkiye varyantı olabilir

Türkiye varyantı olabilir

​Prof. Dr. Sıla Akhan değişik virüslerle karşılaştıklarını söyledi.
Altı belediyeye pasaport soruşturması
Gündem

Altı belediyeye pasaport soruşturması

İçişleri Bakanlığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin, hizmet damgalı pasaportla (gri pasaport) yurt dışına çıkışlarına aracılık eden 6 belediye hakkında daha soruşturma başlattı. Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin ardından soruşturma başlatılan belediyeler Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç ve Ordu Korgan.
Manipülasyonun böylesi görülmedi: Türkiye’de yoğun pandemi eylemi varmış
Dünya

Manipülasyonun böylesi görülmedi: Türkiye’de yoğun pandemi eylemi varmış

Türkiye ile ilgili manipülatif yayınları alışkanlık haline getiren Batılı medya kuruluşları ve STK’lar bu kez işi abarttı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın finansörleri arasında bulunduğu ACLED (Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi), Türkiye’de Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yoğun gösteriler olduğunu iddia etti. Veri kaynakları arasında PKK’ya yakın birçok yayın organı bulunan ACLED, Batman’da HDP’ye yönelik bir soruşturmayı ve pazarcıların CHP’li Bakırköy Belediyesi’ni protestosunu bile “Kovid” eylemi olarak kayıtlara geçti.
Akdeniz yatırımlarla geleceğe yürüyor
Gündem

Akdeniz yatırımlarla geleceğe yürüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kenti değiştiren, geliştiren ve geleceğe hazırlayan yatırımları düzenlediği toplantıda anlattı. Gültak; “Akdeniz’de, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik iklimi hâkim. Bu iklimi korumaya, ilçemizi cazibe merkezine dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.