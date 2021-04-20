​Manipülasyonun böylesi görülmedi: Türkiye’de yoğun pandemi eylemi varmış

ACLED pazarcıların CHP’li Bakırköy Belediyesi’ni protestosunu bile “Kovid” eylemi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ile ilgili manipülatif yayınları alışkanlık haline getiren Batılı medya kuruluşları ve STK’lar bu kez işi abarttı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın finansörleri arasında bulunduğu ACLED (Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi), Türkiye’de Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yoğun gösteriler olduğunu iddia etti. Türkiye ile ilgili 23 Şubat 2020 ile 12 Mart 2021 arasındaki 345 veri kaydeden ACLED’e göre “sokağa çıkma yasakları ve sağlık çalışanlarının iş koşulları” nedeniyle Türkiye’de çok sayıda gösteri oldu.

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HDP’LİLERİN PROTESTOSUNA KOVİD-19 GÖSTERİSİ DEDİ

Türkiye ile ilgili 16 bin veri kaydeden ACLED, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle HDP İl Başkanlığı’na yönelik soruşturmasını da 5 Mart 2021’de Batman’da “Kovid-19 ile ilgili gösteri” şeklinde kaydetti. Kaynak olarak gösterilen Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın sitesinde bile “HDP ile ilgili soruşturma” bilgisi yer alırken yapılan manipülasyon dikkati çekiyor.

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KAYNAKLARI PKK

ACLED’in Türkiye manipülasyonları bununla sınırlı değil. Veritabanı incelendiğinde Türkiye ile ilgili 1 Ocak 2016 ile Mart 2021 tarihleri arasında 16 bin civarında veri girişi olduğu görülüyor.

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Fakat Türkiye ile ilgili olarak en fazla alıntı yapılan kaynaklardan biri terör örgütü PKK’nın ANF News’i olduğu için TSK’nın terör örgütüne yönelik operasyonları, “sivillere yönelik şiddet” olarak raporlandırıldı. ACLED raporlarında ANF dışında PKK’ya yakın birçok internet sitesi ile STK’yı da referans alıyor.

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ABD, ALMANYA VE HOLLANDA FONLUYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yanısıra Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli STK’lar tarafından fonlanan ACLED’in harita ve görsellerle hazırladığı raporlar birçok medya kuruluşu ve resmi kurumlar tarafından izlendiği için Türkiye ile ilgili asılsız haberler hızlıca yayılıyor.

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