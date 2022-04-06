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Dünya Mariupol Belediye Başkanı Kentte 210u çocuk 5 bin kişi öldü
AVRUPA

Mariupol Belediye Başkanı: Kentte 210'u çocuk 5 bin kişi öldü

Ukrayna’nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, abluka altında olan şehirde bir ay içinde 210’u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü söyledi.

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Haber Merkezi AA
Mariupol Belediye Başkanı: Kentte 210u çocuk 5 bin kişi öldü
Mariupol Belediye Başkanı: Kentte 210'u çocuk 5 bin kişi öldü

Mariupol Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boyçenko, video konferans yöntemiyle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işlediği suçların siyasi ve hukuki sonuçlarının ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Boyçenko, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda ülkesinin kalkınma sembolü olan Mariupol’ün şimdi ise Rus askerleri tarafından tamamen yok edilmek üzere olduğunu söyledi.

Şehir altyapısının yüzde 90’ndan fazlasının tahrip edildiğini dile getiren Boyçenko, “Bunların en az yüzde 40’ı artık kurtarılamaz halde.” dedi.

  • Boyçenko, Avrupa ülkelerinin Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara yanıt vermesi gerektiğini belirterek, “Ön tahminlere göre, ablukanın uygulandığı yalnızca bir ayda Mariupol’da 210’u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi öldü. Rus terörist birlikleri çocuk hastanesine birkaç güçlü bomba attı. 1 Nolu şehir hastanesinin binalarından birini yıktı. Yaklaşık 50 kişi diri diri yakıldı. Şehirdeki 900’den fazla kişinin saklandığı tiyatro binası bombalandı. Bunlar, Mariupol’ün sivil nüfusunu hedefli olarak imha etmenin sadece birkaç örneği.” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Ukrayna Ulusal Muhafızlarının özel kuvveti Azak Taburu Komutan Yardımcısı Svyatoslav Ponomar, yaptığı açıklamada, Mariupol’da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanların olduğunu bildirdi.

Ponomar, şehirde enkazı kaldırmak için özel ekipmanlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

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