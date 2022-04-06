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Dünya Mariupol Belediye Meclisi Ruslar mobil krematoryumlar kullanıyor
AVRUPA

Mariupol Belediye Meclisi: Ruslar mobil krematoryumlar kullanıyor

Rus ordusunun ablukasında bulunan Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus güçlerin, savaş suçlarının kanıtlarını ortadan kaldırmak için mobil krematoryumlar kullandığı iddia edildi.

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Haber Merkezi AA
Mariupol Belediye Meclisi: Ruslar mobil krematoryumlar kullanıyor
Arşiv

Mariupol Belediye Meclisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Buça'da yaşanan katliamın dünyada duyulmasının ardından Moskova yönetiminin, ordularının Mariupol'daki suçlarına dair kanıtların yok edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Açıklamada, "Katiller izlerini saklamaya çalışıyor. Mariupol'da Rus mobil krematoryumları faaliyete başladı. Bir hafta önce ihtiyatlı bir tahminde bulunarak 5 bin can kaybı olduğunu duyurmuştuk. Ancak şehrin büyüklüğü, feci yıkım, ablukanın süresi ve sert direniş göz önüne alındığında on binlerce sivil kurban olabilir. Rusya, bu nedenle sivillerin tahliyesi için Türkiye ve diğerlerinin girişimlerine yeşil ışık yakmak için acele etmiyor." ifadeleri yer aldı.

Rusların, cesetlerin yakılma işlemini yerli iş birlikçilerine ve Donetsk'ten gelen ayrılıkçı gruplara havale ettiği öne sürüldü.

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