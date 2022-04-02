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Dünya Mariupol düşüyor Rus ordusunun taaruzu bekleniyor
AVRUPA

Mariupol düşüyor: Rus ordusunun taaruzu bekleniyor

Rusya, Ukrayna saldırısında bir ayı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol’ü ele geçirmek üzere. Ukrayna ekonomisi için stratejik öneme sahip kentin yüzde 90’ı, Rus bombardımanı sonucu yerle bir oldu. 4 bin askerin savunmaya çalıştığı kentten çıkmaya çalışan, içinde üst düzey komutanların bulundugu iki Ukrayna helikopteri düşürüldü. Sivillerin tahliyesi ise sürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mariupol düşüyor: Rus ordusunun taaruzu bekleniyor ​
Rus ordusunun taarruzu bekleniyor.

Bir aydır Rus ablukası altındaki Ukrayna’nın Azak Denizi kıyısındaki stratejik liman kenti Mariupol’ün birkaç günde Rusya’nın eline düşebilir. İngiliz Times gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, kuşatma altındaki Mariupol’un sadece birkaç gün dayanabileceğini ve Rus ordusunun son bir taarruz ile şehri ele geçireceğini iddia etti. Şehirde 4 binden az Ukrayna askeri kaldığı bildirildi. Mariupol’ün yüzde 90’ının ağır Rus bombardımanı sonucu yerle bir olduğu, elektrik, su ve gıdaya ulaşamayan şehirdeki 100 bin sivilin acil yardım beklediği ve tahliyeye ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Mariupol Kent Meclisi’nin ilk incelemelerine göre şehrin inşası için en az 10 milyar dolar gerekiyor.
Mariupol Kent Meclisi’nin ilk incelemelerine göre şehrin inşası için en az 10 milyar dolar gerekiyor.
  • Mariupol Kent Meclisi’nin açıklamasına göre, harabeye dönen şehrin inşası için ihtiyaç duyulan rakam en az 10 milyar dolar. Öte yandan dün Mariupol’dan çıkmaya çalışan iki Ukrayna helikopteri düşürüldü. Aralarında Azov Taburu’nun ikinci komutanı ve üst düzey istihbarat şeflerinin de olduğu 15 kişi öldüğü iddia edildi.

Rusya’nın, helikopterlerin şehre inişine izin verdiği ve helikopterleri anbean İHA ile izlediği ortaya çıktı. Rus güçleri, helikopterler önemli isimlerle birlikte şehirden gizlice ayrılmaya çalışırken harekete geçti ve iki helikopteri de düşürdü. Mariupol kuşatması 2 Mart’tan beri devam ediyor.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

  • Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde çoğu Mariupol’den olmak üzere yaklaşık bin 500 sivilin Zaporijya kentine ulaştığını açıkladı. Dün, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Ukrayna’nın Mariupol kentinde, sivillerin tahliyesi için güvenli koridor oluşturma sürecine başladıklarını duyurdu.

Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu
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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor.
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Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi.
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Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade etti.
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Orlov, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi\"
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Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu
Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Mariupol'deki büyük yıkım uydudan böyle görüntülendi
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Ukrayna'nın güneyinde hareketli bir liman kenti olan Mariupol, savaş başladığından beri Rus hava saldırıları ve topçu ateşi tarafından kuşatıldı. Yıkımın boyutu uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Fotoğraflar, kuşatma altındaki şehre şimdiye kadar verilen hasarı gösteriyor.<br>
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ABD'li uydu teknolojisi şirketi Maxar tarafından Haziran 2021 ve 9 Mart 2022 tarihleri ​​arasında çekilen uydu görüntüleri, iki hafta süren ve yüzlerce Ukraynalı sivili de öldüren yıkımı gözler önüne seriyor.<br><br>
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Saldırılardan önce Mariupol'daki binalar ve konutlar<br>
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Saldırıların ardından yıkılan binalar ve konutlar<br>
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Saldırılardan önce Mariupol'deki AVM'ler ve dükkanlar<br>
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Saldırılardan sonra Mariupol'deki AVM'ler ve dükkanlar<br>
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Saldırılardan önce Portcity AVM ve diğer mağazalar<br>
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Saldırılardan sonra Portcity AVM ve diğer mağazalar<br>
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Saldırılardan önce Mariupol'ün doğusundaki evler<br>
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Saldırılardan sonra Mariupol'ün doğusundaki evler<br>
Mariupol'deki büyük yıkım uydudan böyle görüntülendi
Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'da Rusya ordusunun saldırılarında gerçekleşen büyük yıkımın hasarını uydu görüntüleri gözler önüne serdi.


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