Mariupol düşüyor: Rus ordusunun taaruzu bekleniyor
Rusya, Ukrayna saldırısında bir ayı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol’ü ele geçirmek üzere. Ukrayna ekonomisi için stratejik öneme sahip kentin yüzde 90’ı, Rus bombardımanı sonucu yerle bir oldu. 4 bin askerin savunmaya çalıştığı kentten çıkmaya çalışan, içinde üst düzey komutanların bulundugu iki Ukrayna helikopteri düşürüldü. Sivillerin tahliyesi ise sürüyor.
Bir aydır Rus ablukası altındaki Ukrayna’nın Azak Denizi kıyısındaki stratejik liman kenti Mariupol’ün birkaç günde Rusya’nın eline düşebilir. İngiliz Times gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, kuşatma altındaki Mariupol’un sadece birkaç gün dayanabileceğini ve Rus ordusunun son bir taarruz ile şehri ele geçireceğini iddia etti. Şehirde 4 binden az Ukrayna askeri kaldığı bildirildi. Mariupol’ün yüzde 90’ının ağır Rus bombardımanı sonucu yerle bir olduğu, elektrik, su ve gıdaya ulaşamayan şehirdeki 100 bin sivilin acil yardım beklediği ve tahliyeye ihtiyaç duyduğu biliniyor.
Mariupol Kent Meclisi’nin açıklamasına göre, harabeye dönen şehrin inşası için ihtiyaç duyulan rakam en az 10 milyar dolar. Öte yandan dün Mariupol’dan çıkmaya çalışan iki Ukrayna helikopteri düşürüldü. Aralarında Azov Taburu’nun ikinci komutanı ve üst düzey istihbarat şeflerinin de olduğu 15 kişi öldüğü iddia edildi.
Rusya’nın, helikopterlerin şehre inişine izin verdiği ve helikopterleri anbean İHA ile izlediği ortaya çıktı. Rus güçleri, helikopterler önemli isimlerle birlikte şehirden gizlice ayrılmaya çalışırken harekete geçti ve iki helikopteri de düşürdü. Mariupol kuşatması 2 Mart’tan beri devam ediyor.
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TAHLİYELER DEVAM EDİYOR
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde çoğu Mariupol’den olmak üzere yaklaşık bin 500 sivilin Zaporijya kentine ulaştığını açıkladı. Dün, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Ukrayna’nın Mariupol kentinde, sivillerin tahliyesi için güvenli koridor oluşturma sürecine başladıklarını duyurdu.