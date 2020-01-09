Mark Esper'den saldırıya ilişkin açıklama

Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ile bir araya geldikten sonra Pentagon’da basına değerlendirmelerde bulundu.

Mark Esper: 12 füze ABD üslerine isabet etti

Mark Esper

Mark Esper, “İran’ın üç bölgesinden dün gece kısa menzilli füze olduğunu tespit ettiğimiz 16 füze ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse fırlatıldı. 11 füze el-Esed üssüne 1’i Erbil üssüne isabet etti. El- Esed üssünde bazı depo, taksi pistleri, otopark ve bir helikopter hasar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Koalisyon, ABD, dost kuvvetler veya sözleşmelilerden herhangi bir can kaybı olmadı.” dedi.

Erken uyarı sistemi saldırının etkisini azalttı

ABD ve Irak’ın saldırı öncesinde bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin sorulara yanıt vermeyen Esper, saldırının rastgele atışlar olmadığını vurguladı. Esper, erken uyarı sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini minimize ettiğini belirtti.

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Şii milislerle İran ayrı tutulmalı

Şii milislerle İran’ın her ne kadar birbiri ile ilişkili de olsa ayrı tutulması gerektiğini ifade eden Esper, “İran’dan doğrudan talimat alan veya almayan Şii milis grupların önümüzdeki süreçte oradaki varlığımızın altını siyasi veya askeri olarak oymak adına bazı adımlar atmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Milley: Personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ise “Gördüklerime ve verilen hasarlara bakarak yaptığım değerlendirmeye göre hem yapısal hasar hem de personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı.” ifadesini kullandı.

Neden zayiat olmadı sorusuna yanıt verdi

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Milley, el-Esed üssünün büyük bir üs olduğunu ve muhtemel bir saldırıya karşı gerekli tedbirler için askeri prosedürler uygulandığını ifade etti. Milley “Neden, zayiat olmadı? Benim tahminim tüm savunma tedbirlerinin uygun bir şekilde alınmasından dolayı zayiat olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Irak veya İran’dan herhangi bir ön uyarı alıp almadıkları sorusuna da Milley, "bu konuda bir şey bilmediği" karşılığını verdi.

DÜNYA Savaş ilan etse bu kadar olur

İki ülke arasında neler yaşandı?

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Erbil ve Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. Olayın hemen sonrasında ABD cephesinden Başkan Donald Trump, her şeyin iyi olduğunu ifade etti. Başkan Trump bugün yaptığı açıklamada ise 'İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini' açıkladı.

Trump'tan barış mesajı : Büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz

Donald Trump

Donald Trump yaptığı açıklamada İran'a barış mesajı gönderdi ve 'Sizin de hakkettiğiniz büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz biz barış isteyen herkesle çalışmaya hazırız' ifadeleri kullandı.

Açıklamalara rağmen gerginlik sürüyor

Irak’ın başkenti Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldığı duyuruldu. Büyükelçiliğin uyarı sistemlerini harekete geçirerek sirenlerin çalmasına neden olan saldırıya ilişkin can kaybı sayısı belirtilmedi.



