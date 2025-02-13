Marketler artık karneyle satmaya başladı: Restoranlar da ek ücret almaya başladı

Amerika'da tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 2,9 iken dün açıklanan verilerde yüzde 3 olarak geldi. Enflasyon, tahminlerin üzerinde gelirken aynı zamanda yumurta fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.





KUŞ GRİBİ ABD'Yİ SARIYOR

ABD'de kuş gribi nedeniyle milyonlarca tavuk kesildi. Tavukların kesilmesinin ardından yumurta fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Buna göre artış rakamları incelendiğinde ortalama yumurta fiyatlarında yüzde 15,2'lik artış yaşanırken, yıllık artış oranı yüzde 53'e ulaştı.





FİYATLAR 2 KAT ARTTI

İngiliz Financial Times'ın haberine göre, 2023 yılında 12 adetlik bir kutu yumurtanın fiyatı 8 dolarken bu hafta aynı kutunun fiyatı 8 doları aşarak rekor kırdı, böylecek fiyatlar son bir yılda iki kattan fazla arttı.





Yumurta konusunda kıtlık yaşanıyorken ülkenin en büyük perakende zinciri Walmart ve Kroger dahil olmak üzere birçok market yumurta satışına sınır getirmeye başladı. ABD'li bazı vatandaşlar ise yumurta bulamamaktan şikayetçi.





TEDARİKTE ZORLUK YAŞANIYOR

Dev marker Walmart tarafından yapılan açıklamada ise, fiyatları düşük tutmaya çalıştıklarını ve 60'lık karton yumurta satın alımı kişi başına iki adetle sınırladığını belirtti ve şu cümleleri kurdu:





"Tedarik çok kısıtlı olmasına rağmen, müşteri talebini karşılamaya yardımcı olmak için tedarikçilerle birlikte çalışıyoruz ve fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyoruz"





YUMURTA BAŞINA EK ÜCRET ALIYOR

Yumurta tedariğinde yaşanan problemler nedeniyle kahvatlı zinciri Waffe House ise ürünlerinde yumurta başına 50 sent ek ücret almaya başladı.





TRUMP SONRASI YUMURTA FİYATLARI YÜKSELDİ

Yumurta fiyatlarında yükseliş siyasetin de gündemine girdi. Kaliforniya'dan Demokrat temsilci TED Lieu, bu hafta "Yumurta almaya markete gittik ve fiyatların 8 dolara çıktığını gördük ama yumurta yok" dedi. 20 Ocak tarihinde Donald Trump başkanlık görevini devralmıştı. O dönemde yumurtanın fiyatı 4,95 dolara yükselmişti.





ÇİFTÇİLER ZARAR EDİYOR

Kuş gribi nedeniyle çiftçilerde zarar etmeye başladı. Expana editörü Karyn Rispoli'nin aktarımına göre, dört ayda yaklaşık olarak 46 milyon yumurta tavuğu kaybettiğini, bunun da 304 milyonluk ulusal bir sürünün yüzde 15'i olduğunu belirtti.





ŞİRKETLERİ KUŞ GRİBİ VURDU

ABD'nin önemli yumurta üreticilerinden Cal-Maine Foods, talebin arzı aştığını belirterek bir önceki yıla göre dört kat artışla 356 milyon dolarlık çeyreklik brüt kâr bildirdiğini açıkladı. Şirketin CEO'su Sherman Miller kuş gribinin şirketleri nasıl vurduğuna dair açıklama yaptı.





Miller, kuş gribi nedeniyle şirketlerinin ve yumurta üreticilerinin zor dönemden geçtiğini aktardı.





Şirketin CEO'su Sherman Miller geçen ay yaptığı açıklamada, "Devam eden kuş gribi salgını nedeniyle şirketimizde ve tüm yumurta sektöründe son zamanlarda önemli zorluklarla karşı karşıyayız" dedi.



