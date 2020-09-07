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Dünya "Mavi Balina" oyunu 3 can aldı Mahmudabadda toplanan dört genç Hazar Denizine atlayarak intihar etti
ORTADOĞU

"Mavi Balina" oyunu 3 can aldı: Mahmudabad'da toplanan dört genç Hazar Denizi'ne atlayarak intihar etti

Uzmanların sık sık uyarılarda bulunduğu "sabıkalı" oyun, İran'da 4 genci intihara sürükledi; biri kurtarıldı, 3'ü yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Mavi Balina oyunu çoğu ülkede yasak.
Mavi Balina oyunu çoğu ülkede yasak.

İran'da "Mavi Balina" adlı oyunu oynadıktan sonra Hazar Denizi'nde intihara kalkışan 4 gençten 3'ü hayatını kaybetti.

Dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan "Mavi Balina" oyununun finalini tamamlamak amacıyla Doğu Azerbaycan, Erdebil, Huzistan ve İsfahan eyaletlerinden gelerek Mazenderan eyaletine bağlı Mahmudabad ilçesinde toplanan 4 genç, Hazar Denizi'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Çocukların korkulu rüyası Mavi Bebek oyunu: Jonathan Galindo isimli hesaplarla yayılıyor
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Çocukların korkulu rüyası Mavi Bebek oyunu: Jonathan Galindo isimli hesaplarla yayılıyor
Facebook ve Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla hedef kitleye ulaşarak oynanan Mavi Bebek oyunu, çocuklara akıl almaz korkular yaşatıp ölüme kadar sürüklüyor. “Jonathan Galindo' takma adıyla açılan hesaplarla yayılan Mavi Bebek oyunuyla korkutulan çocuklara istedikleri her şeyi yaptırılabiliyor.


İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) konuşan Mazenderan Dalgıçlar ve Cankurtaranlar Kurumu Başkanı Naki Kerimiyan, intihara kalkışan 4 gençten 3'ünün hayatını kaybettiğini, birinin ise kurtarıldığını aktardı.

Kerimiyan, kurtarılan gencin diğer 3 kişiyi tanımadığını, "Mavi Balina" oyunu vasıtasıyla tanıştıklarını ve oyunun finalini tamamlamak amacıyla bir araya geldiklerini anlattığını söyledi.

"Mavi Balina" oyunu nedir?

Orijinali "Siniy Kit" olan "Mavi Balina" oyununun adını Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından alındığı düşünülüyor. "Neden çığlık atarsın/Kimse sesini duymazken/Konu ne, konu ne" sözlerinin yer aldığı şarkı, ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın öyküsünü anlatıyor.

Oyunun kurucusu Philipp Budeikin, 2016 yılında Rusya'da tutuklandı. Budeikin duruşmada, "toplumda temizlik yaptığını ve kurbanlarının birer biyolojik atık" olduğunu ifade etti.

Oyuna, sosyal ağlar üzerinden katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. Son aşamada ise "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme" komutu veriliyor.

Uzmanlar, çocukları ve gençleri intihara sürükleyen "sabıkalı" oyuna karşı ebeveynleri sık sık uyarıyor.

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