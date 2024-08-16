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Dünya

Maymun çiçeği virüsü sinsice yayılmaya devam ediyor: En son Pakistan'da da görüldü

Dünya, yeni bir küresel salgın tehdidiyle karşı karşıya. DSÖ'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor. Avrupa'da ilk vakanın tespit edilmesinin ardından, Pakistan'dan da endişe verici bir haber geldi; ülkede üç hastada maymun çiçeği virüsü belirlendi.

10:59 - 16/08/2024 Cuma
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Arşiv
Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.


DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır” dedi.


Avrupa'ya da sıçradı


Koronavirüs salgınının izleri hala devam ederken, yeni salgın paniği giderek yayılmaya başladı.


Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde patlak veren maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı, dün İsveç'de ilk vaka görüldü.



Korkutucu haber geldi


Bugün ise korkutucu bir haber Pakistan'dan geldi.


Hayber Pahtunhva eyaleti sağlık departmanı üç hastada maymun çiçeği (mpox) virüsü tespit edildiğini söyledi.


Departman, enfeksiyonun hastalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiklerinde tespit edildiğini söyledi.


Pakistan'da daha önce de maymun çiçeği vakaları görülmüştü ve hastalarda hangi varyantın tespit edildiği hemen belli olmamıştı.





#Dünya Sağlık Örgütü
#Maymun çiçeği
#virüs
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