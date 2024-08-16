Maymun çiçeği virüsü sinsice yayılmaya devam ediyor: En son Pakistan'da da görüldü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Dumlu, üç günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısının maymun çiçeği virüsünün habercisi olabileceğini belirtti. Sürecin iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Dumlu, hastalığın bulgularını bilmek ve bu bulgulardan şüphelenildiği takdirde mutlaka tanı yapılması için kontrole gidilmesi gerektiğini tavsiye etti.