Dünya Maymun çiçeği virüsüne karşı karantina başladı 21 gün sürecek
AVRUPA

Maymun çiçeği virüsüne karşı karantina başladı: 21 gün sürecek

Koronavirüsü salgınıyla mücadele devam ederken son haftalarda vaka sayısının iyice arttığı maymun çiçeği virüsü ile ilgili Belçika'da kritik bir karar alındı. Buna göre virüs ile enfekte olanlar 21 gün zorunlu karantinada kalacak.

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Haber Merkezi Diğer
Maymun çiçeği virüsüne karşı karantina başladı: 21 gün sürecek
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Belçika'da maymun çiçeği virüsü ile enfekte olanların 21 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı. Bu kişilerle yüksek riskli temasta bulunanların ise semptom geliştirip geliştirmediklerini kendileri takip etmesi isteniyor. Belçikalı yetkililer ülkede 3 vaka tespit edildiğini belirtirken, zorunlu tecrit kararı alan ilk ülke oldu. Belçika’nın Antwerp kentinde geçen hafta düzenlenen Darklands isimli bir festivale katılanlarda maymun çiçeği hastalığı tespit edilmişti. Dört gün süren festivalde 3 vaka çıkmıştı.

EN GÜNCEL VAKALAR İSVİÇRE VE İSRAİL

Karantina kararını kamuoyuna duyuran Bakım ve Sağlık Ajansı'na bağlı uzmanlardan oluşan Risk Değerlendirme Grubu (RAG), maymun çiçeği virüsüne yakalanmış kişilerle yüksek riskli temasları bulunana kişilere; bağışıklığı azalmış kişiler, hamile kadınlar ve çocuklarla temas konusunda fazladan dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Son haftalarda vaka sayısı hızla artarken resmi verilere göre Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, ABD, Kanada ve Avustralya’da da görüldü. En güncel vakalar ise İsviçre ve İsrail olarak kayıtlara geçti.

1958 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Genelde batı ve orta Afrika’nın tropik bölgelerinde rastlanan maymun çiçeği hastalığı ilk olarak 1958’de ortaya çıktı. İlk vaka ise 1970’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi.

ABD’deki ilk vaka 2003 yılında tespit edilirken vahşi hayvanlarda tespit edildikten sonra insanlarla temasta ya da iyi pişmemiş etin tüketilmesi sonrasında bulaşabiliyor. Ciltteki yaralardan, solunum yolu aracılığıyla ya da göz, burun ve ağızdan bu hastalık yayılıyor.

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