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AVRUPA

Mazluma kimlik sormak: Avrupa, insan hakları dersini geçemedi

Savaştan kaçan Ukraynalılara kapıları açan Avrupa ülkeleri, aynı ülkeden gelen Afrika ve Asyalıları ise geri çeviriyor. Batı’nın din ve ırk temelli ayrımcı tutumuna karşın, tarih boyunca Müslümanlar kendilerine sığınan hiçbir mazlumu geri çevirmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mazluma kimlik sormak: Avrupa, insan hakları dersini geçemedi
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla birlikte, Avrupa ülkelerinin insan hakları kavramına yaklaşımındaki tutarsızlık ve ikiyüzlülükler de birer birer ortaya çıktı. Televizyon ekranlarındaki ırkçı yorumlardan Afrika ve Asyalıların sınır kapılarından geri çevrilmesine, çok sayıda örnek Batılı zihin dünyasının kodlarını bütün çıplaklığıyla ele verdi. İşgale uğramış bir ülkeden kaçmaya çalışan sivillere reva görülen bu muamele, akıllara tarihte Müslümanların kendilerine sığınanlara yaklaşımındaki sıcaklığı ve samimiyeti getirdi.

HEP AYNI TAVIR

  • İslâm savaş hukukunun sivillere ve savaşa aktif biçimde katılmayanlara uyguladığı yüksek standartların yanında, tarih boyunca Müslümanların yönetimi Hristiyanların bile tercih ettiği bir sistem ola geldi. 1099’da Kudüs Haçlılar tarafından işgal edildiğinde, Avrupalı Hristiyanlar kendi dindaşlarına acımayarak Ortodoksları da kılıçtan geçirmişti. 1187’de Kudüs’ü özgürleştiren Selahaddin Eyyubi, Ortodokslara dindaşlarının çaldığı bütün haklarını iade etti. 1492’deki meşhur sürgünde, Avrupa’nın göbeğinden kovulan Yahudilerin sığındığı yer de Osmanlı topraklarıydı.

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HUZUR İKLİMİ

Mağrib’den Asya içlerine kadar, Müslümanlar kendi yönetimleri altında yaşayan farklı dinlere mensup azınlıklara “zımmî” statüsü vererek emanet gözüyle baktı. İslâm inancına ve Müslümanlara karşı açık bir düşmanlık olmadığı sürece, her türlü inancın mensupları Müslümanlarla birlikte huzur ve refah içinde yaşadılar. İslâm diyarına sığınan yabancılar da aynı şekilde güzel muamele gördüler. Günümüzde Batılı kaynakların bile itiraf etmek zorunda kaldığı bu hakikat, bugün insanlığın gözü önünde ibret levhası olarak durmaktadır.

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Tek karede, Batılının yaklaşımı

  • Macaristan-Sırbistan sınırında, 8 Eylül 2015 günü, Macar kameraman Petra Laszlo’nun Suriyeli mülteci Üsame Abdulmuhsin’e çelme takarak kasten yere düşürmesi, hafızalardaki yerini hala koruyor. Kucağında çocuğuyla koşan Abdulmuhsin’e yönelik insanlık dışı tavrı büyük tepkiye yol açan Laszlo, olayın görüntüsünün sosyal medyada yoğun biçimde paylaşılmasının ardından özür dilemek zorunda kalmıştı.

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