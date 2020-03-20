Dünya Meclise böyle geldi Bulgar liderin koruyucu kıyafeti dikkat çekti
AVRUPA

Meclise böyle geldi: Bulgar liderin koruyucu kıyafeti dikkat çekti

Bulgaristan'da meclise giden Volya Partisi lideri Veselin Mareshki'nin koronavirüse karşı tedbir almak için maske ve eldivenin yanı sıra vücudunu tamamen kaplayan korucuyu kıyafet giymesi dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer
Bulgar liderin koruyucu kıyafeti dikkat çekti.
Bulgar liderin koruyucu kıyafeti dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede zirveler ve organizasyonlar iptal olsa da 112 vaka ve 3 ölümün kayıtlara geçtiği Bulgaristan’da meclis oturumları devam ediyor. Oturumda bazı vekiller önlem olarak koruyucu maskeler taksa da sandalyelerin boş kaldığı görüldü.

Mecliste en çok dikkat çeken isim ise Volya (irade) Partisi lideri Veselin Mareshki oldu.

Yardımcısıyla beraber oturuma gelen Mareshki, vücudunu tepeden tırnağa kaplayan koruyucu bir kıyafet giydi. Küsüye de bu şekilde çıkan Mareshki, meraklı bakışların hedefi oldu.

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