Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu.

Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabı kraliyeti sarsarken çiftin Kral Charles'ın mayısta düzenlenecek olan taç törenine katılıp katılmayacağı soru işaretlerine neden olmuştu.





Katılmalarına imkansız gözüyle bakıldı

Buckingham Sarayı'ndan Harry ve Meghan çiftinin, oğulları Archie'nin dördüncü doğum gününe denk gelen 6 Mayıs'taki törene katılmalarının engelleneceğine dair resmi bir işaret yoktu. Ama kraliyetin içerisinden üst düzey bir yetkili; ünlü çiftin balkon konuşması anı da dahil olmak üzere önemli kamuoyu gösterilerine dahil edilmelerinin 'olası olmadığını' söylemişti.





Bazı kraliyet uzmanları ise Prens Harry'nin aile içinde yaşananları ifşa ettiği anı kitabı Spare'in (Yedek) yayınlanmasının ardından çiftin törene katılmasının imkansız göründüğünü aktarmıştı.





Kral'dan özel davet geldi

Ancak tüm bunlara rağmen, Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet ailesiyle aralarındaki gergin ilişkiye rağmen Kral III. Charles'ın taç giyme törenine katılmak üzere bir davet almıştı.







