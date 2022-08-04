Dünya Mehmetçik, Karabağın mayınlardan temizliğinde Azerbaycana desteğini sürdürüyor
ASYA

Mehmetçik, Karabağ'ın mayınlardan temizliğinde Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesi çalışmalarında Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor.

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Haber Merkezi AA
Mehmetçik, Karabağın mayınlardan temizliğinde Azerbaycana desteğini sürdürüyor
Türk ve Azeri Askerler

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte mayın tarlasına dönen alanlar, uzman ekiplerin titiz çalışmasıyla patlayıcılardan arındırılıyor.

Bölgede, işgal döneminde Ermenistan tarafından döşenen 100 binlerce mayın olduğu biliniyor. Kurtarılan bölgede kapsamlı imar ve altyapı çalışmaları sürdüren Azerbaycan hükümetinin öncelikli hedefi mayınların temizlenmesi. TSK'nin ÖMAT timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Azerbaycan'a Aralık 2020'de görevlendirilen ÖMAT timleri, Hocavend bölgesinde mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor.

AA muhabirleri, Hocavend'in Hadrut kasabasında ÖMAT timlerinin mayın arama faaliyetlerini görüntüledi.

ÖMAT timleri, işleri zor ve tehlikeli olmasına rağmen kardeş ülke Azerbaycan'a destek olmak için yaklaşık 1,5 yıldır sabır, titizlik ve sorumlulukla yorulmadan görev yapıyor.

Arama ve temizlik çalışmalarını mayın şüphesi bulunan ekin alanlarında sürdüren ÖMAT timleri, alandaki metal yoğunluğunu sıfıra indirecek şekilde çalışıyor.

Güvenlik önlemleri altında yapılan mayın arama çalışması elle, şişle ve detektörle yapılıyor, aramalarda özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.

arşiv
arşiv

ÖMAT timleri, işgalden kurtarılan Cebrayıl ve Ağdam bölgelerinde de mayın arama ve imha faaliyetleri gerçekleştirmişti.

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